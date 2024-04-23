На коли планувати події: сприятливі і несприятливі дати у травні за місячним календарем

Місяць – це не тільки супутник землі, але і сильне астрономічне тіло, і його фази можуть суттєво впливати на наше самопочуття та дії. А місячний календар може підказати вам, який день ідеально підійде для тої чи іншої справи, а коли краще не братися за щось нове.

Усі події, які відбуваються у космосі, на переконання астрологів, можуть відображатися також і на людях і впливати на їхній стан. Тож для того, щоб зробити травень максимально вдалим та продуктивним, потрібно дізнатися про сприятливі і небезпечні дати. Точним місячним календарем діляться Поради 24.

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Місячний календар на травень 1 травня Остання чверть 22 день 2 травня Остання чверть 23 день 3 травня Згасаючий місяць 24 день 4 травня Згасаючий місяць 25 день 5 травня Згасаючий місяць 26 день 6 травня Згасаючий місяць 27 день 7 травня Згасаючий місяць 28 день 8 травня Новий місяць 29 день 9 травня Зростаючий місяць 0 день 10 травня Зростаючий місяць 1 день 11 травня Зростаючий місяць 2день 12 травня Зростаючий місяць 3 день 13 травня Зростаючий місяць 4 день 14 травня Зростаючий місяць 5 день 15 травня Зростаючий місяць 6 день 16 травня Перша чверть 7 день 17 травня Зростаючий місяць 8 день 18 травня Зростаючий місяць 9 день 19 травня Зростаючий місяць 10 день 20 травня Зростаючий місяць 11 день 21 травня Зростаючий місяць 12 день 22 травня Зростаючий місяць 13 день 23 травня Повний місяць 14 день 24 травня Спадаючий місяць 15 день 25 травня Спадаючий місяць 16 день 26 травня Спадаючий місяць 17 день 27 травня Спадаючий місяць 18 день 28 травня Спадаючий місяць 19 день 29 травня Спадаючий місяць 20 день 30 травня Спадаючий місяць 21 день 31 травня Остання чверть 22 день

Вплив фаз місяця на людину

Під час молодика, тобто Нового Місяця, на людину впливає особливе енергетичне поле. Цей час добре підходить для того, щоб планувати та починати нові справи, а також позбуватися поганих звичок та старих образ. Новий Місяць – це початок, тож варто почати опановувати щось хороше саме у цей час.

Повня – це час, коли вам варто бути особливо обережними, адже тоді у людях з'являється спрага до негайних дій, і це може призвести до невдачі, якщо поставитися до завдання недостатньо обачно. Саме через це астрологи радять зменшити споживання алкоголю та ретельніше контролювати себе. Деякі навіть стверджують, що у повню погіршується сон.

Натомість Місяць, що спадає, означає, що реакції людини загострюються, і це – ідеальний час для того, щоб зайнятися самопізнанням, заглибитися у себе та знайти баланс. Варто провести цей час у спокої та намагатися уникати подразників та стресу.

Серед сприятливих дат на травень є такі: 7, 10, 14, 15, 18, 22, 25, 30. У цей час ваші починання та плани точно будуть успішними. Варто не боятися братися за нове та робити нові кроки, адже Місяць у цей час буде на вашому боці.

Втім, у травні є і кілька небезпечних дат: 2, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 28. На цей час не варто планувати важливих зустрічей чи подій, адже фази Місяця можуть впливати на те, як ви будете себе почувати.