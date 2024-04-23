На коли планувати події: сприятливі і несприятливі дати у травні за місячним календарем
Місяць – це не тільки супутник землі, але і сильне астрономічне тіло, і його фази можуть суттєво впливати на наше самопочуття та дії. А місячний календар може підказати вам, який день ідеально підійде для тої чи іншої справи, а коли краще не братися за щось нове.
Усі події, які відбуваються у космосі, на переконання астрологів, можуть відображатися також і на людях і впливати на їхній стан. Тож для того, щоб зробити травень максимально вдалим та продуктивним, потрібно дізнатися про сприятливі і небезпечні дати. Точним місячним календарем діляться Поради 24.
Цікаво Куди поїхати відпочивати в квітні: 5 міст України, які точно варто відвідати
|1 травня
|Остання чверть
|22 день
|2 травня
|Остання чверть
|23 день
|3 травня
|Згасаючий місяць
|24 день
|4 травня
|Згасаючий місяць
|25 день
|5 травня
|Згасаючий місяць
|26 день
|6 травня
|Згасаючий місяць
|27 день
|7 травня
|Згасаючий місяць
|28 день
|8 травня
|Новий місяць
|29 день
|9 травня
|Зростаючий місяць
|0 день
|10 травня
|Зростаючий місяць
|1 день
|11 травня
|Зростаючий місяць
|2день
|12 травня
|Зростаючий місяць
|3 день
|13 травня
|Зростаючий місяць
|4 день
|14 травня
|Зростаючий місяць
|5 день
|15 травня
|Зростаючий місяць
|6 день
|16 травня
|Перша чверть
|7 день
|17 травня
|Зростаючий місяць
|8 день
|18 травня
|Зростаючий місяць
|9 день
|19 травня
|Зростаючий місяць
|10 день
|20 травня
|Зростаючий місяць
|11 день
|21 травня
|Зростаючий місяць
|12 день
|22 травня
|Зростаючий місяць
|13 день
|23 травня
|Повний місяць
|14 день
|24 травня
|Спадаючий місяць
|15 день
|25 травня
|Спадаючий місяць
|16 день
|26 травня
|Спадаючий місяць
|17 день
|27 травня
|Спадаючий місяць
|18 день
|28 травня
|Спадаючий місяць
|19 день
|29 травня
|Спадаючий місяць
|20 день
|30 травня
|Спадаючий місяць
|21 день
|31 травня
|Остання чверть
|22 день
Вплив фаз місяця на людину
Під час молодика, тобто Нового Місяця, на людину впливає особливе енергетичне поле. Цей час добре підходить для того, щоб планувати та починати нові справи, а також позбуватися поганих звичок та старих образ. Новий Місяць – це початок, тож варто почати опановувати щось хороше саме у цей час.
Повня – це час, коли вам варто бути особливо обережними, адже тоді у людях з'являється спрага до негайних дій, і це може призвести до невдачі, якщо поставитися до завдання недостатньо обачно. Саме через це астрологи радять зменшити споживання алкоголю та ретельніше контролювати себе. Деякі навіть стверджують, що у повню погіршується сон.
Натомість Місяць, що спадає, означає, що реакції людини загострюються, і це – ідеальний час для того, щоб зайнятися самопізнанням, заглибитися у себе та знайти баланс. Варто провести цей час у спокої та намагатися уникати подразників та стресу.
Серед сприятливих дат на травень є такі: 7, 10, 14, 15, 18, 22, 25, 30. У цей час ваші починання та плани точно будуть успішними. Варто не боятися братися за нове та робити нові кроки, адже Місяць у цей час буде на вашому боці.
Втім, у травні є і кілька небезпечних дат: 2, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 28. На цей час не варто планувати важливих зустрічей чи подій, адже фази Місяця можуть впливати на те, як ви будете себе почувати.