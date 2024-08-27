Остерігайтеся цих 3 небезпечних днів: місячний календар на вересень

Астрологи стверджують, що положення на небі космічних тіл, зокрема і Місяця, може сильно впливати на те, як ви почуваєтеся та наскільки будуть вдаватися ті чи інші справи. Тож потрібно врахувати це під час планування на наступний місяць.

Початок нового сезону потрібно зустріти правильно, і для того, щоб вересень виявився максимально успішним, потрібно знати найбільш вдалі і сприятливі дні згідно з положенням Місяця на небі. Поради 24 діляться точним місячним календарем.

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Місячний календар на вересень 1 вересня Спадаючий Місяць 27 день 2 вересня Спадаючий Місяць 28 день 3 вересня Новий Місяць 29 день 4 вересня Зростаючий Місяць 0 день 5 вересня Зростаючий Місяць 1 день 6 вересня Зростаючий Місяць 2 день 7 вересня Зростаючий Місяць 3 день 8 вересня Зростаючий Місяць 4 день 9 вересня Зростаючий Місяць 5 день 10 вересня Зростаючий Місяць 6 день 11 вересня Перша чверть 7 день 12 вересня Зростаючий Місяць 8 день 13 вересня Зростаючий Місяць 9 день 14 вересня Зростаючий Місяць 10 день 15 вересня Зростаючий Місяць 11 день 16 вересня Зростаючий Місяць 12 день 17 вересня Зростаючий Місяць 13 день 18 вересня Повний Місяць 14 день 19 вересня Спадаючий Місяць 15 день 20 вересня Спадаючий Місяць 16 день 21 вересня Спадаючий Місяць 17 день 22 вересня Спадаючий Місяць 18 день 23 вересня Спадаючий Місяць 19 день 24 вересня Спадаючий Місяць 20 день 25 вересня Спадаючий Місяць 21 день 26 вересня Остання чверть 22 день 27 вересня Спадаючий Місяць 23 день 28 вересня Спадаючий Місяць 24 день 29 вересня Спадаючий Місяць 25 день 30 вересня Спадаючий Місяць 26 день

Вплив Місяця на людину

Кожен місячний цикл складається з 28 – 29 днів, і він також ділиться на фази, кожна з яких має особливий вплив на самопочуття людини.

Повня – це період, коли вам потрібно бути дуже обережними, адже саме у цей час людина стає найбільш схильною до негайних і не надто добре обдуманих дій. Через це вчинки можуть стати необачними, і ви пожалкуєте про них пізніше.

Місяць, що спадає, призводить до того, що реакції людини загострюються. У цей час астрологи радять приділити час собі, знайти час на хобі та захоплення. Проведіть цей час у спокої, адже збудники та стрес будуть особливо шкідливими.

Новий Місяць – це ідеальний час для початку будь-якої справи, тож потрібно скористатися чим часом, як слід.

У вересні є кілька сприятливих дат, на які варто запланувати важливі справи – 3, 7 та 24 вересня. Але зважайте також і на три інші дати, які вважаються надзвичайно несприятливими – 18, 19 та 20 вересня.