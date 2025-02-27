Ідеальні дні для посіву розсади: детальний місячний календар на березень

Березень – це початок гарячої пори для усіх городників та садівників. Та для того, аби грамотно спланувати усі завдання на місяць та нічого не забути, важливо скористатися посівним календарем.

Березень для дачників – це досить клопіткий і надзвичайно відповідальний місяць. Саме він закладає основу на подальший урожай, тож дуже важливо не пропустити посадку жодної рослини. У цьому допоможе посівний місячний календар на березень, яким ділиться 24 Канал.

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Коли сіяти рослини у березні 2025?

Не всі про це знають, та фази Місяця дійсно впливають на те, як ростуть рослини, і тому день, коли ви висадите розсаду, може вплинути на те, як вона надалі буде розвиватися.

Найсприятливіші дні для посівів у березні такі: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31 числа.

у березні такі: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31 числа. Натомість від посадок краще утриматися у неврожайні дні: 1 – 2, 16, 30 березня.

Березень – це місяць, коли потрібно висадити і овочі, і зелень, а також підготувати ягідні та квіткові рослини. Чимало рослин висаджують не тільки на розсаду, але й відразу у відкритий ґрунт: зокрема шпинат, горох, редиску, кінзу, петрушку, капусту та буряк. Не варто боятися: ці культури морозостійкі та дадуть неабиякий врожай вже дуже скоро.



В березні потрібно висадити чимало рослин / Фото Pexels

З квітів у березні можна посадити такі: лев'ячий зів, петунії, жоржини, айстри тощо.

Ось коли садити різні рослини: