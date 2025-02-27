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Поради Сезонні поради Ідеальні дні для посіву розсади: детальний місячний календар на березень
27 лютого, 19:02
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Ідеальні дні для посіву розсади: детальний місячний календар на березень

Марина Блохіна
Основні тези
  • Найсприятливіші дні для посівів у березні: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31; неврожайні дні: 1 – 2, 16, 30 березня.
  • Рекомендації по висадці різних культур: рання капуста, редиска, коріандр: 3 – 7, 19 – 21 березня; цибуля, м'ята, селера: 5 – 7 березня; баклажани, помідори: 10 – 15 березня; морква, буряк у теплиці: 19 – 21 березня.

Березень – це початок гарячої пори для усіх городників та садівників. Та для того, аби грамотно спланувати усі завдання на місяць та нічого не забути, важливо скористатися посівним календарем.

Березень для дачників – це досить клопіткий і надзвичайно відповідальний місяць. Саме він закладає основу на подальший урожай, тож дуже важливо не пропустити посадку жодної рослини. У цьому допоможе посівний місячний календар на березень, яким ділиться 24 Канал

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Коли сіяти рослини у березні 2025?

Не всі про це знають, та фази Місяця дійсно впливають на те, як ростуть рослини, і тому день, коли ви висадите розсаду, може вплинути на те, як вона надалі буде розвиватися. 

  • Найсприятливіші дні для посівів у березні такі:  3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31 числа. 
  • Натомість від посадок краще утриматися у неврожайні дні: 1 – 2, 16, 30 березня. 

Березень – це місяць, коли потрібно висадити і овочі, і зелень, а також підготувати ягідні та квіткові рослини. Чимало рослин висаджують не тільки на розсаду, але й відразу у відкритий ґрунт: зокрема шпинат, горох, редиску, кінзу, петрушку, капусту та буряк. Не варто боятися: ці культури морозостійкі та дадуть неабиякий врожай вже дуже скоро. 


В березні потрібно висадити чимало рослин / Фото Pexels

З квітів у березні можна посадити такі: лев'ячий зів, петунії, жоржини, айстри тощо. 

Ось коли садити різні рослини:

  • Рання капуста, редиска, коріандр та зелень: 3 – 7, 19 – 21, березня. 
  • Цибуля, м'ята, селера, меліса та базилік: 5 – 7 березня. 
  • Баклажани, помідори, перець та білокачанна капуста: 10 – 15 березня. 
  • Морква, буряк, картопля у теплиці: – 19 – 21 березня. 
  • Однорічні квіти: 3 – 7, 19 – 21 березня. 
  • Багаторічні квіти: 10 – 15 березня. 
  • Кімнатні квіти: 17 – 21 березня. 