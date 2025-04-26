Час братися за посадки: місячний календар городника на травень

Травень – це дуже важливий місяць для городників та садівників, адже є чимало рослин, які варто висадити та ще більше тих, за якими потрібно доглядати.

Травень – це один з найбільш активних місяців для усіх дачників – тепло вже встановилося, а ґрунт прогрівся, повідомляє 24 Канал. А це значить, що час висаджувати рослини, пересаджувати розсаду та займатися підживленням городу й саду.

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Що садити у травні за місячним календарем?

1 – 3 травня. Ці дні добре підходять для посадки рослин, що дають наземні плоди. А ось від висадки бобових та коренеплодів краще відмовитися та відкласти на більш вдалий час.

4 травня. Невдалий день для роботи на городі. Втім, можна зайнятися живцюванням та щепленням плодових дерев, а також почати формувальну обрізку, якщо ви хочете сповільнити ріст рослин. Можна також вносити добрива під садові культури.

5 – 6 травня. Гарний день для посіву коренеплодів, капусти, часнику, цибулі та зелені. Також можна садити зернові культури та бобові.

7 – 9 травня. Вдалі дні для посадки і підживлення зернових та квітучих рослин. Окрім того, сприятливий час також і для того, аби садити більшість овочевих та ягідних культур. Втім, бобові садити не варто.

10 – 11 травня. В ці дні радять сіяти зернові культури та лікарські рослини, а також робити щеплення та перещеплення. Садити можна кінзу, крім, хрін, малину та смородину, а з плодових дерев – аличу, персик та абрикос.

12 – 13 травня. Це невдалий день для посіву, посадки чи пересадки будь-яких рослин. Краще зайнятися підготовкою насіння до посіву, внесенням у ґрунт різних добрив, проріджуванням та підгортанням сходів тощо.

14 – 17 травня. Посіяні в цей час рослини дадуть небагато плодів, зате потішать великою зеленою масою та високоякісним насінням. Радять садити декоративні квітучі культури та лікарські рослини, а також ті, що утворюють в'юнкі пагони.

18 травня. Вдалий день для того, аби висадити й пересадити кімнатні рослини, зокрема драцену, товстянку, фікус, юку та лавр.

19 – 20 травня. Цей день підходить для перекопування землі, прополювання бур'янів, пасинкування та прищеплення рослин. А ось сіяти та саджати будь-які рослини, крім цибулинних, не радять.

21 травня. Під знаком Риб можна сіяти, саджати та пересаджувати будь-які рослини. Але в період спадного Місяця найкраще розвиваються бобові культури та рослини, що утворюють підземні плоди. Радять також полити грядки та прорідити їх.

22 – 25 травня. Вдалий час для посадки ожини, аличі, шипшини та порічки. А у квітнику саме час висадити гвоздики, лілії та сальвію.

26 – 27 травня. Коріння рослин у цей час досить вразливе, тож не варто пересаджувати рослини, а також не розпушуйте ґрунт у зоні коренів. А ось садити можна будь-що.

28 – 29 травня. Ідеальний час для того, аби прищепити кінчики пагонів, зробити щеплення, зрізати квіти та підстригти газон.

30 – 31 травня. В цей день радять не поливати рослини та не вносити під них підживлення. Обрізка та пікірування плодових дерев також небажані.