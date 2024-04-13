Ви могли цього не знати: чи можна білити дерева вапном

Дуже важливо проводити весняну побілку. Вона захищає дерева від опіків та допомагає у боротьбі зі шкідниками.

Для побілки дерев використовують різні препарати. Найчастіше це гашене вапно, крейда та фарба.

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З вапном треба бути обережним. Його потрібно правильно розводити, аби не пошкодити дерева.

Побілка дерев вапном

Найзвичнішим засобом для побілки дерев є вапно. Негашене вапно в чистому вигляді – досить їдке. Для приготування вапняної побілки негашене вапно розбавляють водою до отримання консистенції густого молока. На 10 літрів води беруть приблизно 3 кілограми негашеного вапна.

Саме по собі вапно не здатне захистити сад від шкідників та грибкових захворювань. Щоб це сталося, у вапняний розчин додають мідний або залізний купорос з розрахунку 300 грамів на 10 літрів готового розчину вапна для побілки дерев.

Гашене вапно для дерев захищає стовбур від стрибків температури, бореться з мікробами та запобігає появі сонячних опіків. Однак воно швидко змивається після дощу та витягує вологу з кори, тому білити вапном можна лише старі дерева. Обробку молодих дерев вапном можна проводити лише після першого плодоношення.

Побілка дерев крейдою

Крейда не шкодить молодим саджанцям, проте змивається дощем. До суміші можна додати 100 грамів казеїнового клею або ПВА для більшої стійкості, однак це не надто допоможе.

Для приготування крейдової побілки треба 3 кілограми крейди та 10 літрів води. Крейду просівають через дрібне сито і ретельно перемішують у воді до консистенції рідкої сметани. Ця суміш захистить від сонячних опіків, але не зможе подолати шкідників через відсутність у своєму складі інсектицидів.

Побілка дерев фарбою

Сучасним засобом для побілки дерев є садова фарба. Вона гарно справляється із захисною та декоративною функцією, а також достатньо проста та легка у застосуванні.

Якісна фарба для побілки дерев містить додаткові інгредієнти – мідний купорос, антисептик, глину каолін, крейду, протигрибкові та протимікробні добавки. Вони ефективно захищають насадження від захворювань, підвищують їхню морозостійкість та стійкість до сонячних променів.

Фарба для дерев продається вже готова до використання. Тому в неї вже нічого не потрібно додавати.