Чи можна садити плющ біля дому: одиниці знають про значення рослини

Плющ – це надзвичайно ефектна декоративна рослина. І одна з її переваг полягає у тому, що не доведеться чекати довго, аби побачити, як вона обплітає балки та стіни, адже росте плющ дуже швидко.

Садівники з підозрою ставляться до плюща, і далеко не всім подобається мати його в себе на ділянці, повідомляє 24 Канал. Річ у тім, що рослина вважається інвазивною, і швидко може захопити більше території, ніж ви планували від початку.

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Чи можна садити плющ біля дому?

Ця низькоросла ґрунтопокривна рослина може надзвичайно швидко приживатися – що є її перевагою і недоліком водночас. Плющ дуже скоро стане не тільки пишною окрасою вашого дому, але й відмінним укриттям для комарів.

А укорінюється рослина з насіння, коренів та вузлів листя – і тому швидко стає агресивною та часто поширюється на досить значні території. Тримати її під контролем важко, адже рослина росте не тільки у ширину, але й у висоту.

Процвітати плющ може практично у будь-якому ґрунті, і дуже часто він також може руйнувати стіни та різне покриття на них, якщо вростається надто глибоко. Втім, не варто забувати й про те, що за ефективної обрізки та уважного догляду плющ все ж можна досить ефективно вирощувати.

Одна з переваг рослини полягає в тому, що вона вічнозелена – а це значить, що дім, біля якого росте плющ, виглядатиме ошатно в будь-яку пору року. Окрім того, він часто слугує природним ізолятором та може навіть мати певний позитивний ефект на фасад будівлі.



Плющ має свої недоліки та переваги / Фото Pexels

Зокрема, плющ може зменшити поглинання тепла влітку та забезпечити кращий захист від холоду взимку. Також густе листя плюща може допомогти швидше охолодити повітря біля стін дому у теплі дні. І різниця температур часто немала та складає приблизно 3 – 4 градуси.

До речі, плющ – це далеко не єдина рослина, що може надати ділянці біля дому ефектного вигляду. Раніше ми розповідали, чим підживити самшит, аби він став яскравою окрасою подвір'я.

Але народні прикмети не такі прихильні до цієї рослини. Існують повір'я, що в домі, біля якого росте плющ, не уникнути скандалів та сварок. Окрім того, є й така прикмета – що пишнішим виростає плющ біля дому, то швидше розпадеться шлюб.

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Особливо не радять садити його незаміжнім дівчатам та самотнім жінкам – вірять, наче ця рослина відлякує чоловіків та не дає їм наблизитися до дому. А деякі навіть називають плющ енергетичним вампіром – начебто рослина спершу вбирає у себе весь негатив, але коли його не залишається, починає живитися й позитивними емоціями людини.