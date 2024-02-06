Виколупувати і давити прищі – це у будь-якому випадку далеко не найбільш вдала ідея. Та особливо робити цього не можна у випадку, коли мовиться про ваш ніс. Про те, чому краще залишити прищ як є, розповіла докторка медичних наук Маміна Турегано.

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Чому не можна давити прищі на носі

Для цієї області обличчя, а саме носа, дерматологи придумали досить промовисту назву – а саме трикутник смерті. І все, що знаходиться між трьома точками, тобто у верхній частині носа та на кожному кутику рота, чіпати точно не варто, особливо самостійно.

Ця область досить унікальна, адже у ній є досить багато кровоносних судин, які поєднані із мозком. Зокрема, це і група вен у ділянці черепа позаду очних западин. І інфекція у області носа може потенційно поширюватися через ці кровоносні судини, а це може призвести до величезної кількості небезпечних для життя станів.

Зокрема, мовиться і про менінгіт, і про інфекцію тканин, що оточують головний і спинний мозок. Так, ці сценарії звучать дуже страшно, та надмірно перейматися на варто. Смертельна інфекція через колупання прища на носі – це дуже малоймовірний випадок.

Але є і інші причини, через які давити прищі у цій зоні точно не варто

Ви можете отримати більше прищів

Якщо навіть не думати про інфекцію, видавлювання прища на носі призведе саме до того, чого ви точно хочете уникнути – появи тільки більшої кількості прищів. Сила від стиснення може посилити запалення, а це призведе до болю та збільшення набряку.

Окрім того, ви також поширюєте і просуваєте бактерії зсередини прища на прилеглі ділянки, а це може призвести до появи прища і там.

Ви маєте більше шансів отримати шрами

Шрами від видавлювання прищів – це, певно, останнє, що ви хочете мати на своєму носі. А саме це може статися, якщо давити їх надто активно. Видавлювання прища у вже роздратованому місці може посилити запалення, і це може закінчитися гіперпігментацією – тобто появою темних плям.

І навіть якщо на поверхні носа з'явилися білі вугрі, все одно їхнє видавлювання може посилити запалення та потенційно призвести до появи рубців.

Ви можете отримати інфекцію

Інфіковані прищі насправді зустрічаються досить рідко, та це не означає, що ви не маєте ставитися до цього серйозно. Коли ви створюєте відкриту рану, це може полегшити бактеріям шлях всередину вашого тіла через цей отвір. І якщо ви заразитеся інфекцією саме на носі, вона може потрапити у кровоносні судини, поєднані із мозком.

Що треба робити?

Перш за все, не варто панікувати. Та наступного разу, коли у вас виникне спокуса видавити набридливий прищик, краще замість цього використайте пластир від прищів, обробіть їх саліциловою кислотою. Це допоможе прищику швидше зажити та мінімізує ймовірність утворення рубців та запалення.