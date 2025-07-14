Чи можна говорити телефоном під час грози: несподівана відповідь

Влітку дощі з грозами – це зовсім не рідкість. І чимало людей не знають, як правильно поводитися, коли на вулиці блискає та гримить.

Чимало людей побоюються використовувати телефон під час грози, адже вірять, що це притягує блискавку. Чи дійсно це так, пояснює 24 Канал.

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Що кажуть виробники мобільних телефонів?

Виробники смартфонів не радять використовувати телефон під час грози – але з зовсім іншої причини, ніж більшість людей звикла думати. Під час грози атмосфера набагато гірше проводить радіохвилі, і тому зв'язок погіршується. Через це під час розмови може з'являтися зайвий шум або ж перешкоди.

Втім, це тільки рекомендація, а не заборона – і її можна не дотримуватися, адже вона стосується якості зв'язку, а не попереджає про небезпеку, пов'язану зі влучанням блискавки.

Втім, ризик все ж існує – і дещо несподіваний. Через те, що в грозу часто пропадає сигнал, люди часто витягують руку з телефоном вгору, аби покращити зв'язок – і так наражають себе на небезпеку бути ураженими блискавкою.

Натомість науковці радять від'єднати телефон від зарядного пристрою під час грози – адже електрична енергія блискавки може спровокувати коротке замикання, яке призведе до займання акумулятора телефона.

До слова, раніше ми вже розповідали, як самостійно почистити гніздо зарядки телефона.



Телефон не притягує блискавку / Фото Pexels

Що робити під час грози?

Якщо гроза застала вас на природі, потрібно знайти низину. В жодному випадку не ховайтеся під деревом та приберіть геть парасолю, а також зніміть з себе усі металеві вироби.

Якщо ви опинилися у полі, не стійте у повний зріст, натомість сховайтеся у якесь заглиблення чи рів. У горах краще триматися якомога далі від вершин та не торкатися мокрих скель.

До водойм також підходити не варто – вода притягує розряди.