Чистота голови і волосся – це запорука гарного вигляду і впевненості на день. Тож потрібно звертати увагу на те, чим ви користуєтеся для догляду за ним. І одноразове використання гелю для душу замість шампуню не призведе до катастрофи, але перетворювати це на звичку точно не варто. Чому – розповідають Поради 24.
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Чи можна мити голову гелем для душу
Фахівці в один голос переконують, що робити цього не варто; недарма створили два окремі засоби, і відрізняються вони не тільки упаковкою, але і складом. Шампунь не тільки діє більш обережно і не так агресивно, як гель, але і може сприяти поліпшенню якості і вигляду волосся.
І ось кілька основних причин, через які не варто користуватися гелем для душу замість шампуню постійно.
- Агресивний склад. Гель може призвести до загального погіршення стану вашого волосся. І спершу зміни будуть не надто помітними, але якщо ви будете використовувати засіб постійно, пасма буде складно розчісувати та укладати. Волосся ставатиме брудним швидше і втратить природний блиск.
- Волосяні цибулини постраждають. Так, через звичайний гель для душу ваша зачіска може суттєво порідіти.
- Шкірний жир виробляється дуже швидко. Через гель для душу вам доведеться мити голову частіше, і з часом з'явиться ще одна проблема – лупа. Останню ж майже завжди супроводжує підвищена жирність. А позбутися лупи згодом не так вже й просто, тож краще не призводити до ситуацій, коли вона з'являється.
Голову варто мити шампунем / Фото Pexels
Тож зважайте на те, що хоч консистенція обох засобів досить схожа, насправді їхній склад суттєво відрізняється. Наприклад, у гелях для душу представлено дуже багато лужних компонентів, і саме вони будуть негативно впливати на стан вашого волосся.
Через те, що гель для душу призначений саме для миття тіла, там можна знайти чимало цікавих компонентів: наприклад, продукти з нафти. Тож якщо вам вже доведеться мити голову гелем для душу, не забудьте після цього скористатися спеціальною живильною маскою та олією для легкого розчісування. Так ви не зіпсуєте зачіску, а ваші локони залишаться блискучими, слухняними та шовковистими.