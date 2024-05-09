Чи можна обробляти троянди мідним купоросом: дізнайтеся, щоб не знищити квіти

Весна – це час особливого догляду за усім садом, і зокрема за трояндами. Саме у ці місяці ви закладаєте підґрунтя для гарного і пишного цвіту, тож потрібно не зробити жодних помилок.

Коли закінчується зима і нарешті приходить тепло, потрібно подбати про ідеальний догляд за трояндами, якщо влітку ви хочете побачити їхнє цвітіння. І активний догляд починається не тільки з обробок, але і з кількох інших процесів.

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Чи можна обприскувати троянди мідним купоросом

Обробка від шкідників та захворювань – це окремий і надзвичайно важливий пункт будь-якого догляду за рослиною. І з трояндами до цього потрібно поставитися надзвичайно серйозно, адже ці квіти часто підхоплюють грибкові захворювання та можуть стати домом для багатьох шкідників.

Найкраще для ваших кущів буде, якщо ви встигнете провести обробку ще до того, як з'являться бруньки – у такому випадку ви можете сміливо обприскувати їх мідним купоросом. А ось після появи листя та перших бутонів робити цього вже не варто.

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Купорос буде працювати навіть за нульової температури. Рецепт розчину надзвичайно простий – 50 грамів мідного купоросу потрібно розвести у 1 літрі гарячої води. Після цього вам потрібно долити ще 4 літри холодної води.



Троянди потрібно обробляти від шкідників / Фото Pexels

Цей блакитний розчин ідеально підійде для того, щоб боротися із багатьма хворобами квітів, і водночас він є досить простим у використанні – на відміну від бордоської суміші, яку вам доведеться додатково проціджувати.

Троянди потрібно оброблювати розчином купоросу, не жаліючи розчину, а через кілька тижнів потрібно повторити цю процедуру.