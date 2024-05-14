Щоб не нашкодити рослинам: чи можна підживлювати півонії під час цвітіння

Півонії – це справжні королеви клумби, які будь-кого зачарують своїм неймовірним цвітом. Та для того, щоб рослина почувалася комфортно, її потрібно вчасно та правильно підживлювати.

Досвідчені городники і садівники попереджають, що півонії можуть не цвісти, якщо ви пропустите правильне підживлення і не внесете його у правильний час і неодноразово. І якщо під час посадки рослини ви підклали у яму добрива, протягом перших двох років ваші квіти не потребуватимуть додаткового підживлення. Зробити це потрібно буде вже на третій рік.

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Коли півонії потрібно підживлювати

За час вегетаційного періоду півонії зазвичай підживлюють чотири рази: на початку сезону, під час зав'язування бутонів, в період цвітіння та після цвітіння.

Отож, так, під час цвітіння півонії підживлювати не просто можна, але і потрібно. Робити це потрібно на самому початку цвітіння для того, аби продовжити цей період.

І якщо ви не хочете використовувати хімічні чи магазинні препарати, ви можете скористатися народними засобами, які вже довели свою дієвість і ефективність. І вони будуть не тільки екологічно чистими, але і дешевими. Зокрема, дуже часто використовують борну кислоту та яєчну шкаралупу.



Півонії можна підживлювати на початку цвітіння / Фото Pexels

Вам потрібно взяти 5 мікрограмів борної кислоти та розчинити в літрі гарячої води, а потрім розчинити цю суміш у 10 літрах води та підживлювати перед самим цвітінням. Або ж ви можете подрібнити висушені шкаралупки від яєць та залити теплою водою. Залиште їх настоюватися, і після того, як розчин почне виділяти неприємний запах, підживлення буде готове.

Цого потрібно розвести у відрі поди та полити землю перед цвітінням.

Чим підживлювати після цвітіння

Після того, як цвітіння півоній вже повністю закінчиться, вам потрібно буде провести останнє підживлення квітів – щоб рослина відновила сили та змогла легко пережити зиму. У цей період підійдуть тільки калієві та фосфорні добрива. Не можна вносити азотні добрива у будь-яких дозах, адже це тільки нашкодить рослині.

Вам потрібно підгодувати рослину по 1 столовій ложці суперфосфату та по пів ложки сульфату калію чи іншого калійного добрива, у якому не міститься хлору.