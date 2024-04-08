Ваш урожай буде неймовірним: як підживити полуницю для найкращого результату

Щедрий врожай соковитої та ароматної полуниці – чи не найочікуваніша подія першої половини дачного сезону. Адже саме з полуниці стартує основний збір ягід.

Щоб врожай вас порадував, навесні та влітку потрібно подбати про правильний догляд. Варто пам'ятати, що кущі варто підживлювати лише тоді, коли це справді необхідно. Зокрема, коли ґрунт виснажений, грядки недоглянуті та є нестача поживних речовин.

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Головні правила підживлення полуниці навесні

Не перегодовуйте кущі та слідкуйте за вчасною компенсацією нестачі поживних елементів. Недогодовування для полуниці є кращим, ніж надлишок добрив, адже останнє позначається не так на кількості ягід, як на їхній користі, смаку, транспортабельності та здоров'ї рослин. Завжди враховуйте особливості сорту та різновиду полуниці – ремонтантні та звичайні садові сорти потребують іншого підходу, хоч і схожі за принципами підживлення. Не намагайтеся компенсувати підживленням відсутність іншого догляду. Підживлення доречне лише з другого, а часто навіть з третього року вирощування полуниці. Щойно висадженим кущикам, що вкорінюються і ростуть, вистачає ресурсів якісно підготовленої грядки. Вносити добрива треба лише при температурі ґрунту вище 9 градусів тепла, ввечері або в похмуру погоду, по попередньо зволоженій грядці. Полив бажано зробити за добу до підживлення при відсутності регулярних опадів.



Полуниця дуже любить підживлення / Фото Unsplash

Чим підживити полуницю навесні

Більшість садівників використовують принцип роздільного підживлення полуниці:

1 етап – внесення азотних добрив на початку росту полуниці;

2 етап – внесення фосфору та калію до початку цвітіння.

Саме тут і проявляється різниця у підживленні звичайної та ремонтантної полуниці, адже вони родять у різні терміни.

У вирощуванні полуниці дотримуються двох підходів – традиційного з використанням мінеральних добрив та органічного. Ці методи не взаємозаперечні – навіть якщо ви покладаєтеся на науку і сучасні препарати, додаткові підживлення органікою не нашкодять кущикам. Ба більше, в таких методах, як мульчування та покращення ґрунту, без органічних добрив не обійтися зовсім.

Своєю чергою, за ознак нестачі конкретних елементів задовольнити потребу в них часто можливо лише мінеральними добривами або мікродобривами. Навесні, особливо за недостатньої кількості опадів, для полуничних грядок бажано розчинювати добрива у воді.

На відміну від осені, внесення добрив у сухому вигляді в ґрунт є менш ефективним, хоча за умови вибору швидкорозчинних препаратів чи хелатної форми та великих насаджень може спростити завдання.

Коли добрива все ж вносяться в ґрунт, потрібно в наступні 2 тижні захистити полуницю від посухи та забезпечити стабільну вологість землі. Вода для підживлення полуниці повинна бути теплою та відстояною. Перед тим, як починати роботи, слід переконатися, що її температура не нижча за температуру ґрунту.