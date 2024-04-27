Троянда буде цвісти все літо: популярні підживлення, які зроблять сад приголомшливим

Садівники кажуть, що весна – найкращий час для підживлення троянди. Якщо вчасно її підгодувати, то квіти будуть цвісти все літо.

Кожен дачник мріє про красивий розарій, але щоб троянди мали змогу довго квітнути, їм потрібна підгодівля. Щоб утворювалося більше бутонів потрібен фосфор, а для нарощення зелені – азот.

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Чим підживити троянду навесні (мінеральні добрива)

В агромагазинах ви можете придбати чимало варіантів мінеральних добрив, які знадобляться для пишного цвітіння квітів. Вносити їх треба ввечері в період набухання пуп’янок. Троянди люблять кілька варіантів мінеральних добрив.

Фосфорно-калійні – троянди швидше зацвітуть, утворять нові бутони, а імунітет рослини зміцніє. Азотні – потрібні для пишного цвітіння та зміцнення кореневої системи.

Кальцієву селітру вносьте в період розвитку бутонів. Сульфат калію садівники радять вносити наприкінці травня, щоб запобігти хворобам троянд. Аміачну селітру рекомендовано вносити перед підгортанням кущів. Гуманат натрію є стимулятором росту. Ним потрібно обприскувати стебла й листя троянд в період цвітіння.



Троянду можна підживлювати мнеральними добривами / Фото Pexels

Чим підживити троянду навесні (народні методи)

Гній

Підгодовуйте троянду перепрілим гноєм чи компостом. На один кущик потрібно 300 грамів добрива.

Відходи з кухні

Яєчна шкарлупа живить кущі кальцієм та магнієм, які потрібні для цвітіння. Чайні пакетики живлять троянду азотом та швидко розкладаються в ґрунті. Завдяки банановій шкірці ґрунт буде збагачений калієм, зміцнить коріння троянд та відлякає комах. Відходи вноситьте у ґрунт біля стебла та під час перекопування ділянки.

Чи можна підживлювати троянду попелом

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Деревний попіл багатий фосфором та калієм, який троянди дуже люблять. Така підгодівля навіть здатна відлякати грибок. Посипте попіл на землю навколо стебла. На 1 кущ потрібно 300 грамів попелу.