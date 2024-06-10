Як влітку посадити гортензію: цими правилами нізащо не можна нехтувати

Гортензія – це неймовірної краси рослина, яка може тішити і цвітінням, і яскравим зеленим листям. І хоч зазвичай її не садять влітку, це все ж можна зробити із дотриманням кількох основних правил.

Якщо ваша куплена гортензія має закриту кореневу систему, тоді ви можете висадити її у себе на ділянці і влітку. Головне тут – правильно обрати місце для неї та приготуватися до того, що літня посадка вимагатиме від вас дещо більше зусиль.

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Як правильно садити гортензію влітку

Перш за все, оберіть місце для її посадки та підготуйте ґрунт та яму для рослини. Для гортензії найкраще підходять родючі ґрунти з гумусом, але можна посадити її і у чорнозем. Втім, там вона буде рости дещо гірше; зовсім погано цвістиме гортензія на піщаних ґрунтах.

Дуже важливий критерій для рослини – це кислотність. Вона має бути 5,2 – 6, і саме в цьому діапазоні квіти будуть найяскравішими.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Підготуйте квітку до посадки. В цей процес входить:

замочіть гортензію на годину – дві у воді;

акуратно дістаньте з горщика, щоб не пошкодити кореневу систему;

огляньте, чи не потрібно знімати ком землі чи розправляти коріння.



Гортензію можна посадити й влітку / Фото Pexels

Після цього гортензію потрібно посадити, і перший час рослина потребуватиме затінку від пекучого сонця. Не забувайте також про регулярний полив. І, можливо, вам хочеться насолодитися цвітом в перше ж літо після посадки, проте робити цього не варто. Для того, щоб рослина прижилася, вам потрібно видалити усі суцвіття, якщо вони з'являться.

Якщо під час посадки ви використали поживні суміші, у наступні два роки гортензія не потребуватиме підживлення. Вносити його потрібно тільки у випадку, якщо ви помітите ознаки браку елементів.