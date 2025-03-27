Чи можна прати у неділю: священник дав відповідь
- Священник Олексій Філюк заявив, що прати в неділю не рекомендується, тому що це день для відпочинку і відвідування церкви.
- Він підкреслив, що прання в неділю зранку, коли проходить служба, є гріховним, і закликав робити це в інші дні або після 18 години в неділю.
Більшість господинь намагаються вирішили всі домашні справи до кінця суботнього дня, але якщо часу обмаль, то й в неділю доводиться щось прибирати чи прати. Священник дав відповідь на поширене питання щодо прання речей в неділю, навіть якщо це робить пральна машинка.
Загалом прання в неділю – не є правильним, оскільки церква закликає в цей день відвідувати службу й відпочивати, а не займатися домашніми справами, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку священника Олексія Філюка.
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Чи можна прати в неділю
За словами священника, не можна прати в неділю, оскільки на це є інші дні, тому «красти Божий день не треба».
Що немає інших днів? Лише неділя залишилася? Хто шанує неділю і є християнином, то в неділю прати не можна. Після шостої годин вечора – що хочете, те робіть. Але зранку, коли у церквах служба Божа, є молитва, то прати – це гріховне діло,
– сказав Олексій Філюк.
За його словами, якщо людина вважає себе християнином, то треба зробити якось так, щоб попрати в суботу або вже ввечері після 18 години у неділю. Однак найкраще відмовитися від прання в цей день взагалі.
Священник про прання речей у неділю: дивіться відео
Додамо, що не можна виносити сміття ввечері після заходу сонця. Це може призвести до втрати достатку та грошей. Більше про цю заборону ми розповіли у нашій новині.