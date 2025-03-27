Можно ли стирать в воскресенье: священник дал ответ

Большинство хозяек стараются решить все домашние дела до конца субботнего дня, но если времени мало, то и в воскресенье приходится что-то убирать или стирать. Священник дал ответ на распространенный вопрос относительно стирки вещей в воскресенье, даже если это делает стиральная машинка.

В общем стирка в воскресенье – не является правильным, поскольку церковь призывает в этот день посещать службу и отдыхать, а не заниматься домашними делами, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу священника Алексея Филюка.

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Можно ли стирать в воскресенье

По словам священника, нельзя стирать в воскресенье, поскольку на это есть другие дни, поэтому "воровать Божий день не надо".

Что нет других дней? Только воскресенье осталось? Кто чтит воскресенье и является христианином, то в воскресенье стирать нельзя. После шести часов вечера – что хотите, то делайте. Но утром, когда в церквях служба Божья, есть молитва, то стирать – это греховное дело,

– сказал Алексей Филюк.

По его словам, если человек считает себя христианином, то надо сделать как-то так, чтобы постирать в субботу или уже вечером после 18 часов в воскресенье. Однако лучше всего отказаться от стирки в этот день вообще.

Священник о стирке вещей в воскресенье: смотрите видео

Добавим, что нельзя выносить мусор вечером после захода солнца. Это может привести к потере достатка и денег. Больше об этом запрете мы рассказали в нашей новости.