Його смарагдова зелень зачаровує: дізнайтеся, чи можна садити самшит біля будинку

Самшит – красивий і корисний декоративний кущ, який можна знайти в багатьох садах і парках. Його зелень створює просто неперевершену атмосферу.

Проте багатьох садівників цікавить, чи можна взагалі садити самшит біля хати. Зокрема, чи не нашкодить він будинку.

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Переваги та недоліки самшиту біля будинку

Самшит має дуже ефектний вигляд, який привертає увагу. Крім того, він може бути корисним, оскільки здатний:

утримувати вологу,

очищувати повітря від шкідливих речовин,

покращувати здоров'я.

Проте є деякі ризики, пов'язані з садінням самшиту поблизу будинку. Зокрема, цей кущ може пошкодити фундамент, постійно шукаючи вологу, та засмічувати водостоки. Тому важливо дотримуватися певних рекомендацій та забезпечити відстань між кущем та будівлею.



Самшит має свої переваги та недоліки / Фото Unsplash

Поради та рекомендації щодо висаджування самшиту

Якщо ви розглядаєте можливість посадити самшит біля свого будинку, то зверніть увагу на ці рекомендації: