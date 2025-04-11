Незабаром вже стартує сезон посадки картоплі – але існує також і прикмета про те, що висаджувати її перед Великоднем не варто, повідомляє 24 Канал. Та не всі знають, чи потрібно насправді дотримуватися цього повір'я.

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Чи можна садити картоплю до Великодня?

Прикмети про те, що картоплю не варто садити до Великодня, не взялися на рівному місці. Попри те, що не існує чітких термінів щодо того, коли варто висаджувати цю культуру, потрібно також зважати і на умови, що потрібні їй для гарного росту.

Зокрема, дуже часто городники звертають увагу для цього й на місячний календар. Згідно з ним вдалі дати для посадки картоплі у квітні 2025 року такі:

14 – 15 квітня;

19 – 20 квітня;

23 – 24 квітня;

28 квітня.

Та перші дати можуть бути невдалими, адже припадають на Страсний тиждень. Раніше ми вже розповідали, чи можна висаджувати городину перед Великоднем. А ось на саме свято висаджувати картоплю тим паче не варто.

Та окрім місячного календаря та свят спиратися потрібно також і на погоду. Перед посадкою коренеплоду земля має добре прогрітися принаймні на 15 сантиметрів вглибину та досягати хоча б 10 градусів. Якщо ви посадите бульбу у холодну землю, проростання сповільниться, і ви отримаєте не дуже гарний урожай.



Картоплю перед Великоднем садити не можна / Фото Pexels

Останній ж тиждень тривають заморозки, і до Великодня земля прогрітися не встигне. Тепло почнеться тільки з 15 квітня, коли вже триватиме Страсний тиждень, під час якого посадками займатися не варто.

Прикмети ж вказують, що садити картоплю та буряки заборонено і під час Вербного тижня – начебто це призведе до того, що урожай буде дуже слабким. Натомість останніми днями перед Страсним тижнем потрібно скористатися для того, аби висіяти горох, ранню капусту, огірки, кабачки та гарбузи.