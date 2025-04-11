Вскоре уже стартует сезон посадки картофеля – но существует также и примета о том, что высаживать его перед Пасхой не стоит, сообщает 24 Канал. Но не все знают, нужно ли на самом деле придерживаться этого поверья.

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Можно ли сажать картофель до Пасхи?

Приметы о том, что картофель не стоит сажать до Пасхи, не взялись на ровном месте. Несмотря на то, что не существует четких сроков относительно того, когда стоит высаживать эту культуру, нужно также учитывать и условия, что нужны ей для хорошего роста.

В частности, очень часто огородники обращают внимание для этого и на лунный календарь. Согласно ему удачные даты для посадки картофеля в апреле 2025 года следующие:

14 – 15 апреля;

19 – 20 апреля;

23 – 24 апреля;

28 апреля.

Но первые даты могут быть неудачными, ведь приходятся на Страстную неделю. Ранее мы уже рассказывали, можно ли высаживать овощи перед Пасхой. А вот на сам праздник высаживать картофель тем более не стоит.

Но кроме лунного календаря и праздников опираться нужно также и на погоду. Перед посадкой корнеплода земля должна хорошо прогреться по крайней мере на 15 сантиметров в глубину и достигать хотя бы 10 градусов. Если вы посадите клубень в холодную землю, прорастание замедлится, и вы получите не очень хороший урожай.



Картофель перед Пасхой сажать нельзя / Фото Pexels

Последнюю же неделю продолжаются заморозки, и до Пасхи земля прогреться не успеет. Тепло начнется только с 15 апреля, когда уже будет длиться Страстная неделя, во время которой посадками заниматься не стоит.

Приметы же указывают, что сажать картофель и свеклу запрещено и во время Вербной недели – вроде бы это приведет к тому, что урожай будет очень слабым. Зато последними днями перед Страстной неделей нужно воспользоваться для того, чтобы высеять горох, раннюю капусту, огурцы, кабачки и тыквы.