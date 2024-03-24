Чи можна садити липу на подвір'ї: дачників здивує відповідь

Липа – це один із давніх родів деревних рослин, і їх існує понад 350 видів. Та чи варто садити таку рослину у себе на подвір'ї?

Деревина липи дуже високо цінується для різноманітних виробів та будівель, а також її часто використовують для виготовлення музичних інструментів. Окрім того, не можна забувати і про те, що липовий мед вважається одним із найкращих.

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Яку користь приносить липа

Посадити липу у себе на ділянці – це зовсім непогана ідея, адже вона може приносити користь практично цілий рік. І річ тут у тих корисних мікроелементах, які містяться у листі цієї рослини. Ви могли про це не знати, та восени із опалим листям дерева на землю потрапляє і кальцій, адже він широко представлений у листку. Цей мікроелемент може добре вплинути на ґрунт, на якому і росте дерево на ділянці.

Плюси і мінуси липи на ділянці

Вже здавна відомо, що липа – це дуже пластичне дерево. Її часто використовують і як стрижену огорожу, і як окреме одиночне дерево. Та серед плюсів можна знайти і ложку дьогтю: не варто забувати про те, що на липі з великою ймовірністю може утворитися цвіль та грибок, тож потрібно не забувати про оброблення поверхні спеціальними захисними засобами.

Що можна садити біля липи

Липа – це дуже невибагливе дерево, і в його тіні можна вирощувати чимало інших чагарників. Біля коренів липи може чудово рости папороть, примула, копитняк, півонія, фіалка та купена. Найкращий час для посадки липи – це осінь, і саме тоді потрібно висадити саджанці. Не бійтеся зими – липа добре переносить холод.

Липа також символізує дружбу та співпрацю, а також м'яку силу. Неважко помітити також і те, що за формою листя цього дерева нагадує серце, і через це її також вважають символом подружньої любові. Окрім того, часто це дерево асоціюють і з жіночністю, м'якістю та красою.