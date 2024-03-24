Чи можна садити біля дому магнолію: основні мінуси, про які ви могли й не знати

Перед тим, як посадити біля свого будинку дерево, краще дізнатися про нього всі плюси й мінуси, аби уникнути в майбутньому проблем, які можуть бути з ним пов’язані. Пропонуємо дізнатися кілька важливих факторів про магнолію та чи взагалі її можна садити біля хати.

Магнолія – неймовірно красиве дерево, яке здатне прикрасити собою будь-яке подвір’я, втім садівники назвали кілька значних мінусів, на які обов’язково треба звернути увагу.

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Розмір та розвиток

Деякі сорти магнолій є великими та можуть зайняти значну площу. Якщо посадити магнолію надто близько до будинку, то вона не лише закриє собою вікна, але в майбутньому може призвести до проблем з фундаментом чи навіть пошкодження стін.

Коріння і фундамент

У магнолій дуже потужне коріння, яке росте швидко і глибоко. Якщо воно проникне під фундамент, то пошкодить його, а висаджені поруч рослини не будуть рости належним чином, оскільки магнолія буде затримувати їхній ріст.



Важливі поради щодо саджання магнолій / Фото Pexels

На якій відстані садити

Найкраще садити магнолію за 5 – 6 метрів від будинку, щоб уникнути в майбутньому якихось проблем. Щоб не переживати, краще обирати менші сорти, які не будуть такими шкідливими.

Садити магнолію поруч з будинком можна, але важливо все добре спланувати та знайти правильне місце. У невеличкому саду можна садити сорти магнолії "Magnolia stellata" або "Magnolia liliiflora".