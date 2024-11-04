Ідеальний час для посадки жоржин: вони цвістимуть краще, ніж у сусідів

Жоржини – це надзвичайно красиві квіти, які можна знайти майже на кожній клумбі. Ось тільки якщо посадити їх невчасно, це може призвести до загнивання бульб.

Жоржини справді можуть прикрасити будь-який сад, і їхні унікальні пелюстки створюють на клумбах надзвичайні композиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Окрім того, ці квіти мають різноманітні кольори, форми та розміри і можуть неймовірно виглядати від літа до перших осінніх заморозків.

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Коли ідеальний час для посадки жоржин?

Жоржини вважаються досить простими у вирощуванні рослинами, і ці багаторічними можуть чудово росту теплих регіонах. Вони дуже добре ростуть, якщо на них потрапляє багато сонячного світла та є дренований ґрунт з нейтральним pH.

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Якщо ви хочете вирощувати рослину у своєму саду, потрібно розібратися, коли висаджувати її у землю для того, щоб досягти найкращого результату. Перш за все, варто запам'ятати, що жоржини – це ніжні рослини, і перед тим, як ви будете висаджувати їх, треба дочекатися, поки останні заморозки минуть.

Якщо ж ви хочете виростити жоржини з насіння, тоді потрібно проростити їх у приміщенні перед тим, як висаджувати у ґрунт. Робиться це за 10 тижнів до бажаної дати посадки. Окрім того, ви можете висадити насіння рослин прямо на вулиці після того, як мине ризик заморозків навесні.



Жоржини не можна садити восени / Фото Pexels

Зважайте на те, що осіння посадка жоржини – це погана ідея, адже рослини просто не можуть зимувати у відкритому ґрунті. Найбільш ранні терміни посадки визначаються так: ґрунт має прогрітися до 10 градусів на глибині у 10 – 15 сантиметрів. Жоржини і з бульб, і з насіння можна висаджувати в один і той самий термін.

Деякі садівники пророщують вдома також і бульби для того, щоб дати їм фору для раннього цвітіння. Якщо ви хочете, аби вони зацвіли якнайраніше, за 4 тижні до бажаної посадки на відкритому ґрунті потрібно висадити також у горщику в приміщенні.