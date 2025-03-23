Якщо в неділю вам потрібно щось зашити чи відремонтувати річ, ви можете засумніватися, а чи не варто відкласти цю роботу до більш вдалого часу, повідомляє 24 Канал. Втім, існує чітка відповідь на запитання, чи можна шити в неділю.

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Чому в неділю "заборонено" шити?

Предки вірили, що в неділю загалом потрібно відмовитися від усіх турбот. Цей день тижня призначений для того, аби каятися, молитися та згадувати покійних. Раніше говорили, що шість днів потрібно присвятити важкій праці, а на сьомий – відпочивати.

Раніше у цей день не працювали, але займалися тільки найбільш необхідними обов'язками.

Натомість в церкві заявляють, що шиття в неділю, як і вишивання, зовсім не буде гріхом, і робити це відтак можна. Окрім того, стверджують, що людям варто відходити від надуманих забобонів. Втім, якщо ви хочете зайнятися шиттям чи вишивкою у неділю чи інше церковне свято, перед цим краще буде помолитися.



Шити в неділю можна / Фото Pexels

Коли не можна шити?

Втім, прикмети, що були дуже популярні в народі, все ж стверджували, що є час, який зовсім не підходить для шиття. Зокрема, вони стверджують, що сідати за рукоділля після того, як настала ніч, не можна – начебто це притягує різні неприємності, у тому числі фінансові.

Шиття після заходу сонця притягує збитки, а якщо шити за слабкого освітлення, можна притягнути до себе численні негаразди та проблеми. Окрім того, існує й прикмета, яка говорить, що шиття пізно ввечері може притягнути в дім нечисту силу. А використання гострих предметів вночі, зокрема й голок, призводить до конфліктів та сварок у родині.