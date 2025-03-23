Если в воскресенье вам нужно что-то зашить или отремонтировать вещь, вы можете засомневаться, а не стоит ли отложить эту работу до более удачного времени, сообщает 24 Канал. Впрочем, существует четкий ответ на вопрос, можно ли шить в воскресенье.

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Почему в воскресенье "запрещено" шить?

Предки верили, что в воскресенье вообще нужно отказаться от всех забот. Этот день недели предназначен для того, чтобы каяться, молиться и вспоминать усопших. Ранее говорили, что шесть дней нужно посвятить тяжелой работе, а на седьмой – отдыхать.

Раньше в этот день не работали, но занимались только самыми необходимыми обязанностями.

Зато в церкви заявляют, что шитье в воскресенье, как и вышивание, вовсе не будет грехом, и делать это поэтому можно. Кроме того, утверждают, что людям стоит отходить от надуманных предрассудков. Впрочем, если вы хотите заняться шитьем или вышивкой в воскресенье или другой церковный праздник, перед этим лучше будет помолиться.



Шить в воскресенье можно / Фото Pexels

Когда нельзя шить?

Впрочем, приметы, что были очень популярны в народе, все же утверждали, что есть время, которое совсем не подходит для шитья. В частности, они утверждают, что садиться за рукоделие после того, как наступила ночь, нельзя – вроде бы это притягивает различные неприятности, в том числе финансовые.

Шитье после захода солнца притягивает убытки, а если шить при слабом освещении, можно привлечь к себе многочисленные проблемы и проблемы. Кроме того, существует и примета, которая говорит, что шитье поздно вечером может привлечь в дом нечистую силу. А использование острых предметов ночью, в том числе и игл, приводит к конфликтам и ссорам в семье.