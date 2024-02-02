Сон має надзвичайно важливе значення для функціонування усього нашого організму, здоров'я та добробуту, і ми, звісно, усіма способами намагаємося зробити цей сон максимально комфортним. І шкарпетки – це один з таких способів. Та чи справді він настільки чудовий, розповів Макс Кірстен, експерт зі сну.

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Отож, для того, щоб отримати хороший сон, потрібно зважати одразу на чимало важливих факторів. І один із них – це ваша гігієна. Саме через це ви можете двічі подумати перед тим, як лягати спати у шкарпетках.

Розсадник бактерій

Якщо ви не одягаєте спеціальні чистенькі шкарпетки для сну, а просто лягаєте до ліжка у тих, в яких ходили цілий день – нехай тільки у квартирі – вони можуть бути справжнім розсадником для різноманітних бактерій, грибків та інших мікроорганізмів.

Протягом дня наші ноги піддаються впливу різноманітних середовищ, у тому числі вологи та тепла всередині взуття. У результаті наші шкарпетки вбирають піт і можуть затримувати вологу на нашій шкірі, створюючи ідеальне середовище для росту мікробів,

– поділився експерт.

Тож носити однакові шкарпетки до сну, ще й не миючи перед цим ноги – однозначно далеко не найкраща ідея, і з часом це може сприяти накопиченню мікробів на вашій постільній білизні, а ви цього точно не хочете.

Ці мікроорганізми, які зберуться на простирадлах, можуть згодом спричинити не тільки подразнення шкіри та неприємний запах, але і інфекції.



Шкарпетки не варто одягати до ліжка / Фото Pexels

Скупчення бруду

Протягом дня ваші ноги зіштовхуються з різними поверхнями і так накопичують бруд, піт та бактерії.

Коли ви одягаєте брудні шкарпетки в ліжко, забруднювачі з ваших шкарпеток можуть перенестися на ваші простирадла. Це може відбутися через прямий контакт, коли ви рухаєтеся в ліжку,

– розповів Кірстен.

Збереження вологи

Ваші ноги природним чином потіють, і цей процес не припиняється і уві сні. І якщо ваші ноги, а разом з ними і шкарпетки вологі від денної активності, одягання їх у ліжко може призвести до утримання вологи.

А так ви тільки створите середовище, ідеальне для росту бактерій та різноманітних грибків та призведете до появи неприємних запахів.