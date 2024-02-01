Саме вони допомагають заповнити певні прогалини в харчуванні та забезпечують організм вітамінами. Ідеального харчування дотримуватися щодня просто неможливо, тому ми й додаємо до прийомів їжі вітамінні добавки.

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Мабуть, кожен з нас ставив собі питання: коли ж краще приймати вітаміни – зранку, в обід, чи може ввечері?

Експерти з університету Північної Дакоти кажуть, що час для прийому вітамінів залежить від того, який тип добавки ви приймаєте.

Прийом вітамінів вранці

Полівітаміни найкраще приймати в будь-який час під час їжі. Вітаміни A, D, E і K жиророзчинні, тому приймайте їх з їжею, яка містить трохи жиру, щоб допомогти організму їх переробити та засвоїти.

Експерти кажуть, що добрими джерелами жирів на сніданок є яйця та авокадо. Важливо пити багато води під час прийом полівітамінів, щоб допомогти їм розчинитися.



У який час доби найкраще приймати вітаміни / Фото Pexels

Прийом вітамінів опівдні

Кальцій випускається у формі великих таблеток, які важко проковтуються. Вітамін легше засвоюється, якщо його приймати в невеликих дозах. Розріжте таблетку навпіл (1000 мг) та приймайте одну половинку під час сніданку, іншу – під час обіду.

За даними Гарвардської медичної школи, загальне споживання кальцію має становити від 1200 до 1500 мг на день для жінок та близько 700 мг на день для чоловіків. Пам’ятайте, що кальцій ви ще отримуєте з продуктів харчування, особливо молочних, тому не перестарайтеся.

Прийом вітамінів ввечері

Найкраще ввечері приймати клітковину повільної дії або добавки, які допомагають заснути – мелатонін і магній. Замість вітамінів, ви можете знайти мелатонін у фруктах, зернових, м’ясі, а магній знайти в бобах, темно-зелені зелені, рибі, цільнозернових продуктах, горіхах, насінні.