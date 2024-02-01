Якщо ви хочете виглядати молодо у будь-якому віці, вам потрібно досить уважно стежити за тим, що ж ви кладете собі на тарілку. І споживання деяких продуктів може завадити вашій меті зберегти здоров'я та молодий і привабливий зовнішній вигляд. Дієтологиня Даніель Крамбл Сміт розповіла, від якої їжі варто відмовитися вже зараз.

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Хот-доги з беконом

Час від часу бекон, яйця та сир чи хот-дог на грилі – це не те, про що вам варто турбуватися, проте якщо ви споживаєте оброблене м'ясо регулярно, це може бути не надто добрим кроком для вашого здоров'я.

Оброблене червоне м'ясо містить чимало насичених жирів та часто багате і на консерванти, зокрема нітрати, а вони можуть пришвидшити ваше біологічне старіння.

Алкоголь

Знову ж таки, келих вина чи коктейль час від часу вам не нашкодять, тале якщо ви п'єте кожні вихідні чи включаєте алкоголь до свого постійного раціону, це може бути не надто добре.

Алкоголь пришвидшує ваше старіння відразу у кілька способів. Перш за все, це сечогінний засіб, а значить, він приводить до зневоднення організму, а згодом – і до сухості та тьмяності шкіри. Саме це зрештою призводить до появи зморшок і тонких ліній на обличчі.

А по-друге, алкоголь також перешкоджає засвоєнню деяких важливих поживних речовин – наприклад, фолієвої кислоти та вітаміну B12, а також антиоксидантів. Це шкодить здоров'ю клітин та підвищує ризик деяких розладів, що пов'язані з віком.

Рафіноване біле борошно

Якщо ви полюбляєте випічку, погана новина для вас: вона може вплинути на ваше старіння, і не у найкращий спосіб. Такі продукти, як білий хліб, рогалики, кренделі, макаронні вироби з очищених зерен краще вживати дуже обмежено. Річ у тім, що біле рафіноване борошно позбавлене усіх волокон та поживних речовин, які роблять зерно здоровим і корисним продуктом.

У такому борошні немає клітковини, тож продукти з нього можуть призвести до різких стрибків рівня цукру в крові, а це може спричинити окислювальний стрес та запалення.



Біле борошно не корисне для здоров'я / Фото Pexels

Газована солодка вода

Газовані напої та просто солодкі напої – як-от чай з цукром, насправді не дають вам нічого корисного у харчуванні, а якщо ви будете вживати їх регулярно, то це може призвести і до безлічі проблеми із здоров'ям.

Перш за все це відбувається через те, що майже усі калорії з цих продуктів походять із додавання цукру. І споживання таких напоїв сприяє більш швидкому біологічному старінню, підвищенню окислювального стресу, запалення та утворення кінцевих продуктів глікації.

А якщо ви будете надмірно споживати цукор, це може призвести і до резистентності до інсуліну.

Смажена їжа

Якщо ви любите курячі нагетси, гамбургери, картоплю фрі та інший фастфуд, ви маєте знати про те, що така їжа містить чимало трансжирів, особливо коли олія для смаження використовується повторно багато разів – а це є звичайною практикою у багатьох закладах швидкого харчування.

Такі продукти не принесуть вам користь, та натомість може призвести до того, що ви наберете вагу та будете старіти швидше.