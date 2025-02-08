Якщо вам потрібно терміново охолодити якусь страву, поставити її у холодильник може здатися непоганим рішенням, повідомляє 24 Канал. Ось тільки робити цього все ж не радять – але не всім.
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Чи можна ставити гаряче в холодильник?
Виявляється, в деяких випадках ставити у холодильник гарячу каструлю дозволяється – але тільки у випадку, якщо у вашому холодильнику є спеціальний відсік для гарячого, або ж технологія швидкого охолодження та заморожування продуктів.
А сучасні холодильники з технологією No Frost між охолоджуючим контуром та задньою стінкою мають спеціальний простір, де накопичується охолоджене повітря. Після цього воно переганяється вентилятором і техніка не страждає так сильно як ті холодильники, які не мають відповідної функції.
В більшість холодильників не можна ставити гаряче / Фото Pexels
А ось в старіші моделі ставити гарячу їжу все ж не варто, і на це є відразу кілька причин.
- Випаровування вологи. Якщо суп чи інша страва настільки гаряча, що від неї йде пара, тоді вона заповнить внутрішній простір холодильника і згодом утворить "шубу" з льоду на стінках. А згодом холодильник ще й почне неприємно пахнути.
- Псуються полиці холодильника. Якщо поставити каструлю на скляну полицю, вона може нагрітися та тріснути через перепад температур. І навіть якщо ви підкладете дошку чи іншу підставку, це допоможе ненадовго.
- Посилена робота компресора. Компресор у холодильнику працює з перервами – тобто вмикається тільки тоді, коли температура підіймається, і прилад потребує охолодження. Через гарячу страву всередині компресору доведеться працювати на повну потужність, і він може перегрітися чи навіть перегоріти.
- Деформація стінок холодильника. Стінки холодильника виготовляють з пластику, і вони зовсім не розраховані на те, аби на них впливала висока температура. Пара від гарячої страви може погано вплинути на стінки.
- Деформація ізоляційної гумки. Від гарячої температури гумка на дверях холодильника може деформуватися, і тоді холодильник не зможе нормально підтримувати потрібну температуру всередині для збереження продуктів і страв.