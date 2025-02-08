Если вам нужно срочно охладить какое-то блюдо, поставить его в холодильник может показаться неплохим решением, сообщает 24 Канал. Вот только делать этого все же не советуют – но не всем.
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Можно ли ставить горячее в холодильник?
Оказывается, в некоторых случаях ставить в холодильник горячую кастрюлю разрешается – но только в случае, если в вашем холодильнике есть специальный отсек для горячего, или же технология быстрого охлаждения и замораживания продуктов.
А современные холодильники с технологией No Frost между охлаждающим контуром и задней стенкой имеют специальное пространство, где накапливается охлажденный воздух. После этого оно перегоняется вентилятором и техника не страдает так сильно как те холодильники, которые не имеют соответствующей функции.
В большинство холодильников нельзя ставить горячее / Фото Pexels
А вот в старые модели ставить горячую пищу все же не стоит, и на это есть сразу несколько причин.
- Испарение влаги. Если суп или другое блюдо настолько горячее, что от него идет пар, тогда она заполнит внутреннее пространство холодильника и впоследствии образует "шубу" из льда на стенках. А со временем холодильник еще и начнет неприятно пахнуть.
- Портятся полки холодильника. Если поставить кастрюлю на стеклянную полку, она может нагреться и треснуть из-за перепада температур. И даже если вы подложите доску или другую подставку, это поможет ненадолго.
- Усиленная работа компрессора. Компрессор в холодильнике работает с перерывами – то есть включается только тогда, когда температура поднимается, и прибор нуждается в охлаждении. Из-за горячего блюда внутри компрессору придется работать на полную мощность, и он может перегреться или даже перегореть.
- Деформация стенок холодильника. Стенки холодильника изготавливают из пластика, и они совсем не рассчитаны на то, чтобы на них влияла высокая температура. Пар от горячего блюда может плохо повлиять на стенки.
- Деформация изоляционной резинки. От горячей температуры резинка на дверях холодильника может деформироваться, и тогда холодильник не сможет нормально поддерживать нужную температуру внутри для сохранения продуктов и блюд.