Если вам нужно срочно охладить какое-то блюдо, поставить его в холодильник может показаться неплохим решением, сообщает 24 Канал. Вот только делать этого все же не советуют – но не всем.

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Можно ли ставить горячее в холодильник?

Оказывается, в некоторых случаях ставить в холодильник горячую кастрюлю разрешается – но только в случае, если в вашем холодильнике есть специальный отсек для горячего, или же технология быстрого охлаждения и замораживания продуктов.

А современные холодильники с технологией No Frost между охлаждающим контуром и задней стенкой имеют специальное пространство, где накапливается охлажденный воздух. После этого оно перегоняется вентилятором и техника не страдает так сильно как те холодильники, которые не имеют соответствующей функции.



В большинство холодильников нельзя ставить горячее / Фото Pexels

А вот в старые модели ставить горячую пищу все же не стоит, и на это есть сразу несколько причин.