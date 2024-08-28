Фахівці кажуть, що вино в пластиковій тарі зовсім не призначене для тривалого зберігання там вина. Алкоголь є активним хімічним середовищем та може взаємодіяти з полімерами пластику.

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Чому не можна зберігати вино у пластику

Під час такої взаємодії деякі молекули пластику можуть проникнути у вино, а це негативно позначиться на смаку та якості. У результаті вино може мати негативний пластмасовий присмак та навіть бути небезпечним для здоров’я.

Окрім того, тривале зберігання вина в пластиковій тарі може призвести до руйнування структури матеріалу та виділення шкідливих речовин. Вони здатні порушити баланс гормональної системи людини та спричинити негативні наслідки для здоров’я.

Пластикова тара зовсім не захищає вино від світла чи кисню, які погіршують його смак та аромат.



Вино у пластику не можна тримати / Фото Pexels

Як правильно зберігати вино у пластику

Не завжди є можливість тримати вино у скляній тарі. Якщо ж ви перелили його в пластик, то слід розуміти, що воно може зберігатися не довше, ніж кілька місяців, а тримати його обов’язково в темному та прохолодному місці.

Та навіть ці кілька місяців все одно призведуть до того, що вино почне втрачати свій істинний смак, тому краще його тримати в скляній тарі, яка дозволяє зберігати всі смакові характеристики впродовж тривалого часу.