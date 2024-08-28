Коли мовиться про те, аби зберігати вашу їжу свіжою, фактори навколишнього середовища відіграють вирішальну роль. І світло, вологість та вплив кисню – це основні причини, чому їжа може псуватися передчасно. А в коморі умови підходять не для всіх продуктів.

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Чистий сироп

Коли ви відкриваєте пляшку будь-якого сиропу, вам може здатися непоганою ідеєю покласти її назад до комори. Втім, робити цього не можна. Натомість сиропи та варення завжди потрібно зберігати у холодильнику. Цвіль та інші мікроорганізми чудово ростуть у теплому та темному середовищі, а вплив світла та кисню призведе до того, що сироп вже не смакуватиме так, як раніше.

Арахісове масло

Якщо у вашому арахісовому маслі немає консервантів, це чудово – це значить, що воно більш корисне для вашого здоров'я. Але також це означає, що його можна зберігати тільки в холодильнику, а не в коморі.

Середовище комори може пришвидшити ріст цвілі, а це точно не те, що ви хотіли би бачити у банці. Щойно ви відкрили упаковку, ставте її до холодильника, аби зберегти свіжість та запобігти виділенню олії.

Борошно

Зазвичай інгредієнти для різноманітної випічки зберігаються у коморі, проте є кілька факторів, через які борошно може набагато швидше зіпсуватися там. Світло, волога та тепло часто призводять до того, що борошно пліснявіє, або ж починає приваблювати комах.



Борошно не можна зберігати в коморі / Фото Pexels

Для того, щоб цього уникнути, потрібно зберігати борошно у герметичних контейнерах чи банках. Також ви можете помістити борошно у морозильну камеру, щоб продовжити термін його зберігання.

Авокадо

Звісно, чекати, поки авокадо достигне – це майже виснажливо. І якщо ви купили недозріле авокадо, ви, звісно ж, можете покласти його до комори, аби дочекатися, поки воно не стане м'яким.

Та якщо ви покладете вже стиглий плід у комору, це призведе до того, що він зіпсується ще до того, як ви встигнете його з'їсти.

Горіхи

У горіхах є дуже багато ненасичених жирів, і вони швидко псуються під впливом світла, кисню та високих температур. І хоча ви, звісно ж, можете зберігати горіхи у коморі, набагато краще буде класти їх у герметичну скляну місткість – наприклад, у банку з щільною кришкою. Також зберігання у холодильнику дозволить надовше зберегти свіжість горіхів та їхній смак.

Хліб та булочки

Якщо ви зберігаєте хліб та інші мучні вироби у коморі, тоді ви вже могли помітити, що так вони псуються набагато швидше. Це відбувається, скоріш за все, через те. що вони не зберігаються у герметичному контейнер, або ж через те, що ви випадково про них забули на деякий час.