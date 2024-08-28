Специалисты говорят, что вино в пластиковой таре совсем не предназначено для длительного хранения там вина. Алкоголь является активной химической средой и может взаимодействовать с полимерами пластика.

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Почему нельзя хранить вино в пластике

Во время такого взаимодействия некоторые молекулы пластика могут проникнуть в вино, а это негативно скажется на вкусе и качестве. В результате вино может иметь негативный пластмассовый привкус и даже быть опасным для здоровья.

Кроме того, длительное хранение вина в пластиковой таре может привести к разрушению структуры материала и выделению вредных веществ. Они способны нарушить баланс гормональной системы человека и вызвать негативные последствия для здоровья.

Пластиковая тара совсем не защищает вино от света или кислорода, которые ухудшают его вкус и аромат.



Вино в пластике нельзя держать / Фото Pexels

Как правильно хранить вино в пластике

Не всегда есть возможность держать вино в стеклянной таре. Если же вы перелили его в пластик, то следует понимать, что оно может храниться не дольше, чем несколько месяцев, а держать его обязательно в темном и прохладном месте.

И даже эти несколько месяцев все равно приведут к тому, что вино начнет терять свой истинный вкус, поэтому лучше его держать в стеклянной таре, которая позволяет сохранять все вкусовые характеристики в течение длительного времени.