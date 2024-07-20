Наші смартфони живлять літій-іонні акумулятори, і через низку причин вони можуть зношуватися передчасно. Впливає на це й те, як ви їх заряджаєте. Зокрема, не можна ставити телефон заряджатися на ніч.

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Чому не можна ставити телефон заряджатися на ніч

Більшість людей, коли лягає спати, попередньо ставить заряджатися телефон. Втім, робити цього насправді не можна. Одна з найгірших ідей у використанні телефона – це дозволяти йому повністю розрядитися, щоб потім зарядити по максимуму за ніч.

Літій-іонні акумулятори зношуються набагато швидше, якщо їх заряджати повністю, а потім розряджати. Набагато краще буде ситуація, коли заряд коливається між майже порожнім і майже повним. Тож не варто залишати їх надто зарядженими надовго.

Вночі телефон також отримує непотрібну підзарядку. І якщо ви вмикатимете його на чотири чи навіть вісім годин у розетку, він заряджатиметься приблизно в чотири рази довше, ніж насправді потрібно.



Телефон не можна заряджати всю ніч / Фото Pexels

Це не найкращий варіант і з точки зору безпеки. Попри те, що більшість телефонів припиняють заряджатися після того, як заряд досягає 100 відсотків, на вашому телефоні точно працюють кілька застосунків у фоновому режимі, а це може призвести до перегрівання.

Якщо заряджати за такою схемою телефон постійно, рано чи пізно це призведе до виснаження акумулятора.