Наши смартфоны питают литий-ионные аккумуляторы, и по ряду причин они могут изнашиваться преждевременно. Влияет на это и то, как вы их заряжаете. В частности, нельзя ставить телефон заряжаться на ночь.

Интересно Не только водой: что надо делать с огурцами после каждого полива

Почему нельзя ставить телефон заряжаться на ночь

Большинство людей, когда ложится спать, предварительно ставит заряжаться телефон. Впрочем, делать этого на самом деле нельзя. Одна из худших идей в использовании телефона – это позволять ему полностью разрядиться, чтобы потом зарядить по максимуму за ночь.

Литий-ионные аккумуляторы изнашиваются намного быстрее, если их заряжать полностью, а потом разряжать. Гораздо лучше будет ситуация, когда заряд колеблется между почти пустым и почти полным. Поэтому не стоит оставлять их слишком заряженными надолго.

Ночью телефон также получает ненужную подзарядку. И если вы будете включать его на четыре или даже восемь часов в розетку, он будет заряжаться примерно в четыре раза дольше, чем на самом деле нужно.



Телефон нельзя заряжать всю ночь / Фото Pexels

Это не лучший вариант и с точки зрения безопасности. Несмотря на то, что большинство телефонов прекращают заряжаться после того, как заряд достигает 100 процентов, на вашем телефоне точно работают несколько приложений в фоновом режиме, а это может привести к перегреву.

Если заряжать по такой схеме телефон постоянно, рано или поздно это приведет к истощению аккумулятора.