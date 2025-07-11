Для багатьох садівників та городників фітофтороз – це поширена проблема. І боротися з ним не так вже й просто, адже спори захворювання можуть ховатися практично повсюди: у землі, на залишках рослин, на інвентарі для городу та навіть у насінні, повідомляє 24 Канал.
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Чому з'являється фітофтора на помідорах?
Попри те, що часом фітофтороз може вразити будь-які рослини, є все ж деякі причини, які можуть підвищити ризик. Зокрема, скупченість рослин заважає провітрюванню, а підвищена волога у густих грядках сприяє утворенню грибка.
Ось кілька причин, чому фітофтороз вразив помідори:
- густі грядки;
- відчутні перепади температур;
- повапнованість ґрунту;
- часті дощі;
- сира та холодна погода.
До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити помідори, аби вони стали солодшими та смачнішими.
З фітофторою можна боротися / Фото Pexels
Як боротися з фітофторою на помідорах?
Найкращий спосіб боротьби з фітофторою – це профілактика, і потрібно думати про неї ще на етапі посадки рослин. Потрібно ретельно обрати місце для них, адже не можна садити на однаковій ділянці одну культуру кілька років поспіль – дуже важливо дотримуватися правила сівозміни.
Окрім того, не варто забувати й про правильний полив помідорів – не допускайте застою вологи на грядках. Це створює ідеальні умови для розмноження спор фітофтори, тож краще поливати помідори вранці, аби вона не затримувалася біля коріння, а в період дощів припиняйте полив повністю.
Але якщо фітофтороз вже з'явився на помідорах, потрібно братися за боротьбу з ним. Для цього можна використати або покупні засоби, або ж народні.
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- Перекис водню. Зробіть розчин з 200 грамів перекису та відра води, і кропіть помідори.
- Зубна паста. Упаковку зубної пасти потрібно розчинити у відрі води.
- Настій кульбаб з марганцівкою. Потрібно на відро води додати 1 літр настою кульбаб, а також 2 грами марганцівки.
- Морська чи йодована сіль. 200 грамів солі потрібно розчинити у відрі води.
- Столовий оцет. На відро води потрібно додати 100 мілілітрів оцту.