Для багатьох садівників та городників фітофтороз – це поширена проблема. І боротися з ним не так вже й просто, адже спори захворювання можуть ховатися практично повсюди: у землі, на залишках рослин, на інвентарі для городу та навіть у насінні, повідомляє 24 Канал.

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Чому з'являється фітофтора на помідорах?

Попри те, що часом фітофтороз може вразити будь-які рослини, є все ж деякі причини, які можуть підвищити ризик. Зокрема, скупченість рослин заважає провітрюванню, а підвищена волога у густих грядках сприяє утворенню грибка.

Ось кілька причин, чому фітофтороз вразив помідори:

густі грядки;

відчутні перепади температур;

повапнованість ґрунту;

часті дощі;

сира та холодна погода.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити помідори, аби вони стали солодшими та смачнішими.



З фітофторою можна боротися / Фото Pexels

Як боротися з фітофторою на помідорах?

Найкращий спосіб боротьби з фітофторою – це профілактика, і потрібно думати про неї ще на етапі посадки рослин. Потрібно ретельно обрати місце для них, адже не можна садити на однаковій ділянці одну культуру кілька років поспіль – дуже важливо дотримуватися правила сівозміни.

Окрім того, не варто забувати й про правильний полив помідорів – не допускайте застою вологи на грядках. Це створює ідеальні умови для розмноження спор фітофтори, тож краще поливати помідори вранці, аби вона не затримувалася біля коріння, а в період дощів припиняйте полив повністю.

Але якщо фітофтороз вже з'явився на помідорах, потрібно братися за боротьбу з ним. Для цього можна використати або покупні засоби, або ж народні.

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