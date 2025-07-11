Для многих садоводов и огородников фитофтороз – это распространенная проблема. И бороться с ним не так уж и просто, ведь споры заболевания могут скрываться практически повсюду: в земле, на остатках растений, на инвентаре для огорода и даже в семенах, сообщает 24 Канал.

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Почему появляется фитофтора на помидорах?

Несмотря на то, что порой фитофтороз может поразить любые растения, есть все же некоторые причины, которые могут повысить риск. В частности, скученность растений мешает проветриванию, а повышенная влага в густых грядках способствует образованию грибка.

Вот несколько причин, почему фитофтороз поразил помидоры:

густые грядки;

ощутимые перепады температур;

известкование почвы;

частые дожди;

сырая и холодная погода.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить помидоры, чтобы они стали слаще и вкуснее.



С фитофторой можно бороться / Фото Pexels

Как бороться с фитофторой на помидорах?

Лучший способ борьбы с фитофторой – это профилактика, и нужно думать о ней еще на этапе посадки растений. Нужно тщательно выбрать место для них, ведь нельзя сажать на одинаковом участке одну культуру несколько лет подряд – очень важно соблюдать правила севооборота.

Кроме того, не стоит забывать и о правильном поливе помидоров – не допускайте застоя влаги на грядках. Это создает идеальные условия для размножения спор фитофторы, поэтому лучше поливать помидоры утром, чтобы она не задерживалась у корней, а в период дождей прекращайте полив полностью.

Но если фитофтороз уже появился на помидорах, нужно браться за борьбу с ним. Для этого можно использовать или покупные средства, или же народные.

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