Для многих садоводов и огородников фитофтороз – это распространенная проблема. И бороться с ним не так уж и просто, ведь споры заболевания могут скрываться практически повсюду: в земле, на остатках растений, на инвентаре для огорода и даже в семенах, сообщает 24 Канал.
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Почему появляется фитофтора на помидорах?
Несмотря на то, что порой фитофтороз может поразить любые растения, есть все же некоторые причины, которые могут повысить риск. В частности, скученность растений мешает проветриванию, а повышенная влага в густых грядках способствует образованию грибка.
Вот несколько причин, почему фитофтороз поразил помидоры:
- густые грядки;
- ощутимые перепады температур;
- известкование почвы;
- частые дожди;
- сырая и холодная погода.
К слову, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить помидоры, чтобы они стали слаще и вкуснее.
С фитофторой можно бороться / Фото Pexels
Как бороться с фитофторой на помидорах?
Лучший способ борьбы с фитофторой – это профилактика, и нужно думать о ней еще на этапе посадки растений. Нужно тщательно выбрать место для них, ведь нельзя сажать на одинаковом участке одну культуру несколько лет подряд – очень важно соблюдать правила севооборота.
Кроме того, не стоит забывать и о правильном поливе помидоров – не допускайте застоя влаги на грядках. Это создает идеальные условия для размножения спор фитофторы, поэтому лучше поливать помидоры утром, чтобы она не задерживалась у корней, а в период дождей прекращайте полив полностью.
Но если фитофтороз уже появился на помидорах, нужно браться за борьбу с ним. Для этого можно использовать или покупные средства, или же народные.
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- Перекись водорода. Сделайте раствор из 200 граммов перекиси и ведра воды, и обрызгивайте помидоры.
- Зубная паста. Упаковку зубной пасты нужно растворить в ведре воды.
- Настой одуванчиков с марганцовкой. Нужно на ведро воды добавить 1 литр настоя одуванчиков, а также 2 грамма марганцовки.
- Морская или йодированная соль. 200 граммов соли нужно растворить в ведре воды.
- Столовый уксус. На ведро воды нужно добавить 100 миллилитров уксуса.