Чищення туалету для багатьох людей може видатися складним завданням – адже через жорстку воду та постійний її потік на стінках можуть з'явитися жовті смуги, а іноді в туалеті з'являється неприємний запах, повідомляє 24 Канал. На диво, звичайний часник може допомогти впоратися з цими проблемами.

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Навіщо класти часник в унітаз?

Часник – це овоч, що просто вражає своїми бактерицидними властивостями: він може вбити велику кількість патогенних мікроорганізмів, тож його можна сміливо використовувати не тільки для додавання у їжу, але й як природний дезінфектор. Особливо корисним він буде у ванній та у туалеті, адже саме там накопичується дуже багато бактерій.

Часник, як стверджують фахівці, навіть може повністю замінити хімічні засоби та стати чудовою природною альтернативою, яка до того ж є і екологічно чистим засобом. Все, що вам потрібно зробити – це очистити кілька зубчиків часнику та на ніч кинути їх в унітаз.



Часник допомагає почистити унітаз / Фото Pexels

Втім, однієї процедури для досягнення результату може бути недостатньо – радять кидати зубчики часнику в туалет принаймні двічі на тиждень.

Окрім того, можна використовувати не тільки цілі зубчики, але й часник – для цього закип'ятіть в каструлі літр води та додайте три великі подрібнені зубчики овочу. Вогонь після цього вимкніть, накрийте посудину кришкою та дайте розчину настоятися протягом 15 хвилин. Після цього варто почекати, поки настій трохи охолоне, та вилити його в унітаз.

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Найкраще проводити процедуру ввечері, аби протягом ночі часник міг подіяти на повну. Вранці воду потрібно змити – і про жовті смуги на білій сантехніці можна буде забути.

До речі, фахівці стверджують, що подрібнений часник можна класти й в бачок унітаза – так він буде очищувати і дезінфікувати воду, яку ви зливаєте. Замінювати зубчики потрібно буде кілька разів на тиждень – але це найкраще допоможе, якщо ви намагаєтеся поборотися з жовтими смугами.