Чистка туалета для многих людей может показаться сложной задачей – ведь из-за жесткой воды и постоянного ее потока на стенках могут появиться желтые полосы, а иногда в туалете появляется неприятный запах, сообщает 24 Канал. На удивление, обычный чеснок может помочь справиться с этими проблемами.

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Зачем класть чеснок в унитаз?

Чеснок – это овощ, что просто поражает своими бактерицидными свойствами: он может убить большое количество патогенных микроорганизмов, поэтому его можно смело использовать не только для добавления в пищу, но и как природный дезинфектор. Особенно полезным он будет в ванной и в туалете, ведь именно там скапливается очень много бактерий.

Чеснок, как утверждают специалисты, даже может полностью заменить химические средства и стать отличной естественной альтернативой, которая к тому же является и экологически чистым средством. Все, что вам нужно сделать – это очистить несколько зубчиков чеснока и на ночь бросить их в унитаз.



Чеснок помогает почистить унитаз / Фото Pexels

Впрочем, одной процедуры для достижения результата может быть недостаточно – советуют бросать зубчики чеснока в туалет по крайней мере дважды в неделю.

Кроме того, можно использовать не только целые зубчики, но и чеснок – для этого вскипятите в кастрюле литр воды и добавьте три большие измельченные зубчики овоща. Огонь после этого выключите, накройте сосуд крышкой и дайте раствору настояться в течение 15 минут. После этого стоит подождать, пока настой немного остынет, и вылить его в унитаз.

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Лучше всего проводить процедуру вечером, чтобы в течение ночи чеснок мог подействовать на полную. Утром воду нужно смыть – и о желтых полосах на белой сантехнике можно будет забыть.

Кстати, специалисты утверждают, что измельченный чеснок можно класть и в бачок унитаза – так он будет очищать и дезинфицировать воду, которую вы сливаете. Заменять зубчики нужно будет несколько раз в неделю – но это лучше всего поможет, если вы пытаетесь побороться с желтыми полосами.