Навіщо косять траву: чи справді це корисно для газону

Літо – це відкриті вікна та буяння трав, але часто ідилію порушує звук газонокосарки. І у процесу скошування трави у містах є і прихильники, і противники. Та чи справді скошування трави таке вже потрібне?

Газон – це важлива частина міського ландшафту, і коли мовиться про їхнє утримання, потрібно розуміти, що на це впливає чимало різних факторів. Втім, чи справді так необхідно коротко косити траву на газонах? Поради 24 розповідають про особливості цього процесу.

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Навіщо косити траву на газоні

Перш за все – косити траву на газонах й справді потрібно, адже це допомагає підтримувати густоту трави та загальний стан газону. Ось тільки неправильна техніка косіння може призвести до зовсім протилежного результату – перешкодити росту трави та пошкодити газон.

Одна з поширених помилок – це надто коротке викошування, яке також відоме як "скальпування". Це може послабити траву та завдати шкоди дерновому покрову, а також спричинити проблеми з ростом.

Оптимальна висота газону – від 3,5 до 5 сантиметрів. І це й справді може забезпечити газону належну густоту та стабільність у рості. Але після скошування траву надзвичайно важливо зібрати, адже якщо цього не зробити, трава буде розкладатися під впливом сонця та вологи, і це призведе не тільки до засмічення території, але й до пожовтіння решти газону.

До речі, обґрунтування скошування боротьбою з кліщами – це міф, адже ці шкідники чудово себе почувають як у високій, так і у низькій траві. Тому косіння не тільки не розв'язує проблему, але й погіршує її – стимулює розмноження кліщів, бо в чагарниках живуть і комахи, які ними харчуються.



Газон потрібно скошувати за правилами / Фото Pexels

Чи потрібно підживлювати газон після косіння

Ще один недолік скошування трави – це постійне вилучення поживних речовин з ґрунту. Відразу ж після скошування трави їй потрібно чимало азоту, фосфату, калію, заліза та магнію, а також інших мікроелементів для того, щоб продовжувати ріст.

Якщо ж підживлення не провести, тоді зелений колір зникне, а трава почне рідшати. Компенсувати це можна збалансованим підживленням через один чи два дні після скошування, адже за цей час зрізи закриються.