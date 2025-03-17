Шухляду під духовкою використовують за сотнею різних призначень: для зберігання сковорідок, непотрібного посуду, різних дрібниць з кухні, але мало хто знає, навіщо вона була спроєктована передусім, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Для чого призначений ящик під духовкою?

Хоча дно вашої духовки може виглядати в цілому так само, як нижній ящик в духовці ваших друзів та сусідів, вони можуть мати зовсім різні функції залежно від моделі. І якщо ви неправильно використовуєте шухляду під духовкою, це може призвести не тільки до втрати певних її функцій, але й до більш неприємних наслідків – наприклад, до пожежі.

Отож, існує три найбільш поширені призначення нижнього ящика духовки.

Зберігання

Так, деякі шухляди – це просто шухляди. І якщо ви оглянули нижнє відділення вашої духовки, і воно виглядає як звичайний глибокий металевий ящик без решіток чи нагрівальних компонентів, ймовірніше за все, воно призначене лише для зберігання.

Втім, це не значить, що класти туди можна все, що завгодно. Навіть якщо шухляда не призначена для обігріву, під час роботи духовки вона все ще може досить сильно нагріватися, тож класти туди пластик та легкозаймисті речі заборонено.

А правильне зберігання речей на кухні дуже важливе, аби підтримувати у ній порядок. Раніше ми розповідали, які речі потрібно викинути з неї, аби кімната не виглядала захаращеною.



В деяких шухлядах духовки можна зберігати речі / Фото Pexels

Нагрівання

У деяких духовках нижнє відділення призначене для нагрівання страв після їхнього приготування. Особливо корисно це, якщо ви готуєте багато їжі для якогось свята, і хочете, аби страва залишалася теплою, коли ви подасте її на стіл.

Зазвичай в інструкції до приладу вказано, для чого призначена нижня шафа.

Смаження

Так, у вашій духовці може бути навіть така функція. Ящики для смаження особливо поширені у газових духовках, і зазвичай виглядають вужчими, ніж ящики для зберігання чи нагрівання. Функція смаження зазвичай використовується для швидкого завершення приготування страви, підсмажування чи надання продуктам хрусткої скоринки.