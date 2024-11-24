Майже всім в Україні відомий вислів "присядемо на доріжку", повідомляє 24 Канал. Та навіщо так почали говорити, і що це має зробити для вашої поїздки?

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Чому кажуть "присісти на доріжку"

Існує кілька версій походження цього популярного виразу. За однією з них предки вірили, що не можна покидати своє житло поспіхом, бо в такому випадку домовик може начебто покинути оселю та поїхати разом з господарем, і тоді житло залишиться без захисника.

Якщо ж ви присядете на доріжку, то начебто покажете домовику, що не збираєтеся покидати його повністю. Окрім того, вважалося, що всі речі, які ви збираєте в дорогу, потрібно перерахувати, аби не забути їх у іншому місці.

І зараз звичай трансформувався: "на доріжку" присідають для того, аби дати собі хвильку переконатися, що ви дійсно нічого не забули, адже повертатися відразу ж після того, як ви вже вирушили у дорогу – це погана прикмета.

Але присісти перед поїздкою – це не єдина прикмета про дорогу, яку варто знати. Є ще кілька дуже важливих, які допоможуть вам досягти успіху у будь-якій поїздці.



Перед дорогою потрібно ненадовго присісти / Фото Pexels

Не відповідайте на запитання

З давнини люди переконані, що не варто розповідати про свої плани дуже заздалегідь, адже це може накликати невдачу. Якщо вас розпитують, куди ви їдете, краще не розповідати усі деталі, адже це може зіпсувати поїздку.

Не повертайтеся після виходу з дому

Саме тому й потрібно присісти перед дорогою – щоб потім не довелося повертатися, адже це – на диво погана прикмета. Особливо, якщо ви зібралися у подорож, відрядження, або ж вирушили на важливу зустріч чи захід.

Якщо ж повернутися дуже потрібно, потрібно подивитися на себе у дзеркало вдома та привітатися, а перед повторним виходом показати собі у дзеркалі язика.

Не мийте голову

Вважається, що перед дорогою не можна мити волосся. Начебто саме у ньому криється життєва сила, і енергію можна втратити у дорозі, якщо його надто рано помити.