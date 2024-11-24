Почти всем в Украине известно выражение "присядем на дорожку", сообщает 24 Канал. Но зачем так начали говорить, и что это должно сделать для вашей поездки?

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Почему говорят "присесть на дорожку"

Существует несколько версий происхождения этого популярного выражения. По одной из них предки верили, что нельзя покидать свое жилье в спешке, потому что в таком случае домовой может якобы покинуть дом и уехать вместе с хозяином, и тогда жилье останется без защитника.

Если же вы присядете на дорожку, то вроде покажете домовому, что не собираетесь покидать его полностью. Кроме того, считалось, что все вещи, которые вы собираете в дорогу, нужно перечислить, чтобы не забыть их в другом месте.

И сейчас обычай трансформировался: "на дорожку" приседают для того, чтобы дать себе минутку убедиться, что вы действительно ничего не забыли, ведь возвращаться сразу же после того, как вы уже отправились в дорогу – это плохая примета.

Но присесть перед поездкой – это не единственная примета о дороге, которую стоит знать. Есть еще несколько очень важных, которые помогут вам добиться успеха в любой поездке.



Перед дорогой нужно ненадолго присесть / Фото Pexels

Не отвечайте на вопросы

С древности люди убеждены, что не стоит рассказывать о своих планах очень заранее, ведь это может навлечь неудачу. Если вас расспрашивают, куда вы едете, лучше не рассказывать все детали, ведь это может испортить поездку.

Не возвращайтесь после выхода из дома

Именно поэтому и нужно присесть перед дорогой – чтобы потом не пришлось возвращаться, ведь это – удивительно плохая примета. Особенно, если вы собрались в путешествие, командировку, или же отправились на важную встречу или мероприятие.

Если же вернуться очень нужно, нужно посмотреть на себя в зеркало дома и поздороваться, а перед повторным выходом показать себе в зеркале язык.

Не мойте голову

Считается, что перед дорогой нельзя мыть волосы. Вроде именно в них кроется жизненная сила, и энергию можно потерять в дороге, если его слишком рано помыть.