Кухонні губки для миття посуду, на диво, можна використовувати не тільки на кухні, повідомляє 24 Канал. Виявляється, вони будуть надзвичайно корисними під час чищення пральної машини – але не таким способом, про який ви, швидше за все, подумали.

Цікаво Саме ці дрова треба купити на зиму: підійдуть для камінів та печі

Навіщо класти губку у відсік пральної машини*

З часом відсік для кондиціонера та прального порошку у машинці стає досить брудним. І багатьох людей це може здивувати, адже всередину засипають безпосередньо засоби для чищення і нічого іншого.

Втім, регулярне миття цих відсіків все ж необхідне, аби якість кожного прання не страждала. Якщо у вашій машинці ці відсіки вже забруднилися, з їхнім чищенням затягувати не варто, і зробити це можна за допомогою двох кухонних губок та одного копійчаного інгредієнта, а саме оцту.



Кухонною губкою можна почистити відсіки машинки / Фото Pexels

Саме оцет найкраще може очистити весь бруд навіть із важкодоступних куточків відсіків пральної машини. На обидві губки потрібно нанести трохи оцту та покласти їх у відсіки так, аби вони добре торкалися дна. Після цього можна залити їх ще невеликою кількістю засобу, якщо вони просочилися недостатньо.

Вам навіть не потрібно терти – просто залиште губки на кілька хвилин у відсіках, і вони зроблять усю роботу. За кілька хвилин від забруднень не залишиться навіть сліду. Але після цього все ж краще дістати губки та потерти ними усі місткості у пральній машинці, аби переконатися, що вони й справді чисті.

До речі, не можна забувати про те, що чищення потребують не тільки відсіки пральної машинки, але й барабан. Зважайте, що почистити його також можна оцтом, і робити це потрібно принаймні раз на місяць. В іншому випадку всередині приладу може накопичуватися пліснява та неприємний запах, і зрештою це призведе до того, що ваша білизна буде випрана не так добре, як вам би цього хотілося.