Кухонные губки для мытья посуды, на удивление, можно использовать не только на кухне, сообщает 24 Канал. Оказывается, они будут чрезвычайно полезными во время чистки стиральной машины – но не таким способом, о котором вы, скорее всего, подумали.

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Зачем класть губку в отсек стиральной машины*

Со временем отсек для кондиционера и стирального порошка в машинке становится достаточно грязным. И многих людей это может удивить, ведь внутрь засыпают непосредственно средства для чистки и ничего другого.

Впрочем, регулярное мытье этих отсеков все же необходимо, чтобы качество каждой стирки не страдало. Если в вашей машинке эти отсеки уже загрязнились, с их чисткой затягивать не стоит, и сделать это можно с помощью двух кухонных губок и одного копеечного ингредиента, а именно уксуса.



Кухонной губкой можно почистить отсеки машинки / Фото Pexels

Именно уксус лучше всего может очистить всю грязь даже из труднодоступных уголков отсеков стиральной машины. На обе губки нужно нанести немного уксуса и положить их в отсеки так, чтобы они хорошо касались дна. После этого можно залить их еще небольшим количеством средства, если они пропитались недостаточно.

Вам даже не нужно тереть – просто оставьте губки на несколько минут в отсеках, и они сделают всю работу. За несколько минут от загрязнений не останется даже следа. Но после этого все же лучше достать губки и потереть ими все емкости в стиральной машинке, чтобы убедиться, что они действительно чистые.

Кстати, нельзя забывать о том, что чистки требуют не только отсеки стиральной машинки, но и барабан. Учитывайте, что почистить его также можно уксусом, и делать это нужно по крайней мере раз в месяц. В противном случае внутри прибора может накапливаться плесень и неприятный запах, и в конце концов это приведет к тому, что ваше белье будет выстирано не так хорошо, как вам бы этого хотелось.