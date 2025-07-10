Закопайте використані чайні пакетики на городі: ви й не підозрювали про користь

Використані чайні пакетики зазвичай відразу ж викидаються у смітник – і більшість людей навіть не підозрюють, що їх можна використати повторно для підживлення городу.

Чай – це дуже корисний напій, який може дати чимало переваг для здоров'я. І, до речі, не тільки для вас, але й для вашого городу – якщо потім правильно використати чайні пакетики, повідомляє 24 Канал.

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Як використати чайні пакетики на городі

Чайні пакетики – це, виявляється, чудове джерело органічних речовин для ґрунту. Як і будь-які рослини, листя з чаю може збагатити землю – і для цього можна використовувати в компості цілі пакетики, або ж розрізати їх та підсипати вміст під рослини.

Чай почне поступово розкладатися та збагачуватиме землю поживними речовинами. Втім, якщо ви кладете пакетики цілими, спершу потрібно переконатися, що вони виготовлені з натуральних матеріалів, а не синтетичних замінників.

Основна перевага чаю – це азот, яким він може наситити ґрунт. Азот є дуже важливою поживною речовиною для росту рослин, а чайні пакетики можуть забезпечити його тривале і поступове вивільнення. Органічні речовини, що містяться у чаї, також допомагають покращити дренаж та аерацію ґрунту.



Чайні пакетики багаті на азот / Фото Pexels

Окрім азоту, чайне листя також містить дуже корисні фосфор та калій. Окрім того, є в чайному листя і дубильні речовини, які відомі здатністю покращувати якість ґрунту.

А чайну заварку можна використати як добриво для кімнатних рослин, огірків, квітів та іншої городини. Заварка приваблює дощових черв'яків, які покращують якість ґрунту, а також метеликів і птахів.

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Більшість рослин отримають велику користь від чайної заварки – повільне вивільнення азоту та інших поживних речовин забезпечить хороший рівномірний ріст та розвиток городини. Втім, не можна використовувати чай як підживлення для рослин, які полюбляють кислоту – наприклад, чорниці.