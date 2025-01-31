10 найкорисніших чаїв: додайте їх у своє щоденне споживання

Більшість з нас навіть не задумуються про користь чаїв, оскільки керуються смаковими вподобаннями. Втім, чай – це трохи більше, ніж просто ароматний напій. Він здатен подарувати заспокоєння та потішити цінними властивостями для здоров’я.

Є дві основні групи чаїв – похідні від рослини Camellia sinensis, які містять кофеїн та безкофеїнові настої на травах, фруктах та ягодах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Зелений чай

Кофеїн в складі зеленого чаю добре тонізує та підвищує концентрацію, а дубильна речовина виводить токсини та зміцнює стінки судин. У зеленому чаї міститься 17 амінокислот, серед яких – глутамінова, вітаміни С, групи В, К, Е і Р. Також чай багатий мінеральним комплексом, до якого входить фтор, натрій, йод, кремній, фосфор, мідь, калій та інші речовини.

Чорний чай

У чорному чаї містяться флавоноїди, які забезпечують антиоксидантну дію. Катехіни мають противірусні та протимікробні властивості, а L-теанін знижує рівень стресу та покращує настрій. Чорний чай добре тонізує та допомагає сфокусувати увагу й почувати себе енергійно впродовж дня.

Каркаде

Чай з квітів гібіскусу нормалізує артеріальний тиск та виводить поганий холестерин. Напій багатий на антоціани, вітаміни А, групи В, С і P, а також мікроелементи – натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, калій.

Гречаний чай

Такий чай корисний тим, що покращує когнітивні функції та заспокоює нервову систему. Також він захищає організм від оксидативного стресу.



Гречаний чай є корисним та смачним / Фото Pexels

Чай з меліси

Напій допомагає подолати тривожність й має заспокійливу дію. Після чаю з меліси можна легко та швидко заснути. До складу входять залізо, калій і магній, а також вітаміни С і групи В. Чай з меліси покращує травлення та знімає больові відчуття.

Ройбуш

У цьому африканському чаї міститься значна кількість вітаміну С, а також вітаміни А, Е та Р. До складу чаю входить магній, натрій, кальцій, фтор, залізо, мідь, цинк і магній. Ройбуш нормалізує травлення та знижує тиск.

Шавлієвий чай

Чай нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту й забезпечує антиоксидантну дію. Шавлія багата на вітаміни А, К, Е, С, D і групи В. Чай на основі шавлії містить мінерали: залізо, калій, цинк, кальцій, магній, натрій і фосфор.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Білий чай

Фториди, які містяться в білому чаї зміцнюють зубну емаль та запобігають карієсу. Напій корисний для здоров’я серцево-судинної системи.

Ромашковий чай

Чай з ромашки має заспокійливі властивості. Напій пригнічує апетит, чинить детокс-дію й усуває набряки.

Чай з ехінацеї

Рослина багата на антиоксиданти, має протизапальні властивості, зміцнює імунітет та стимулює формування кісткового матеріалу нігтів і зубів. У чаї з ехінацеї міститься L-теанін, який знижує тривожність та заспокоює нервову систему.