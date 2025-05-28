Посадіть півонію у цьому місці: цвістиме рясніше, ніж будь-коли

Півонія – це неймовірна рослина, яка зараз саме перебуває на піку цвітіння. І якщо ви ще не зважилися посадити цю вибагливу красуню у себе на ділянці, потрібно спершу знайти для неї ідеальне місце в саду.

Більшість садівників радять висаджувати півонії восени – адже саме в цей період вони найкраще приживаються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. Втім, підібрати місце для красивої квітки можна вже зараз.

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Де посадити півонію?

Якщо ви шукаєте ідеальну ділянку у своєму саду, аби висадити цю шикарну рослину, потрібно врахувати кілька факторів. Перш за все, півонія не любить прямих літніх сонячних променів. Та це не значить, що її потрібно заховати в тінь – там вона також росте погано і практично не цвіте.

Оберіть таке місце в саду, на якому ви б хотіли бачити півонію протягом десятиліття. Але не надто близько до дерев чи стін – між ними має залишатися принаймні два метри для повноцінного розвитку кореневої системи півонії.

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Ідеальне ж місце для рослини – це східна сторона будинку в кількох метрах від стіни.



Півонію краще садити на сході ділянки / Фото Pexels

Як посадити півонію?

Півонія, на щастя, не надто вимоглива до ґрунту. Тож потрібно просто викопати яму глибиною принаймні у пів метра, і засипати спершу дренаж, аби виводилися надлишки води. Півонії не будуть рости на болотистій місцевості, адже надлишок води для цих рослин може стати згубним.

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На дренаж потрібно насипати поживного ґрунту, і вже на цю "подушку" покласти кореневища. Трохи утрамбуйте, аби кущ не надто сильно осів під час першого поливу. Якщо поруч садите кілька кущів, залишайте між ними відстань принаймні у 70 сантиметрів.

В такому випадку розлогі кущі не будуть заважати один одному під час росту, і між ними добре буде проходити повітря. Якщо садите півонії восени, не бійтеся поглибити кореневища та накрити зверху хорошим шаром землі. Коли висаджуєте навесні, можна садити не так глибоко.