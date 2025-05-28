Квітучі рослини та чагарники, як-от гортензії чи азалії, поширені у багатьох садах – і не в останню чергу через своє привабливе, пишне цвітіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та для того, аби підсилити його, потрібно подбати й про вдалі добрива. На щастя, для підживлення квітів вам не знадобиться купувати дорогі добрива.

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Чим підживити рослини у саду?

Квітучі рослини, попри свою красу, зазвичай потребують набагато більше догляду, ніж інші. І як добрива можна використати навіть ті речі, які зазвичай без зайвих роздумів відправляють у смітник. Наприклад, незвичним, але надзвичайно ефективним добривом можуть стати апельсинові шкірки.

Дуже часто залишки апельсина викидають, навіть не замислюючись про те, якими корисними вони можуть бути для вашого саду – і особливо для тих рослин, що надають перевагу кислому ґрунту. До таких квітучих чагарників належать азалії, гортензії, рододендрони, камелії та чорниця.

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Кислотність цитрусових допомагає ефективно зменшити pH ґрунту, а для цих рослин це буде надзвичайно корисним. Для того, аби приготувати добриво, апельсинові шкірки потрібно замочити у воді на кілька днів – так ви приготуєте такий собі "чай", багатий на поживні речовини. Так ви забезпечите вітамінний заряд для рослин, і це сприятиме їхньому загальному здоров'ю рослин.



Апельсинові шкірки можуть стати добривом / Фото Pexels

Сильний цитрусовий аромат апельсинових шкірок може надати й додаткову користь: він відлякує від рослин деяких садових шкідників – зокрема й мурах та попелицю. Потрібно просто розсипати невеликі шматочки шкірки навколо рослин, і тоді шкідники навіть не наблизяться.

До речі, для підживлення часто використовують і інші незвичні добрива. Раніше ми вже розповідали, навіщо посипають город корицею.

А якщо у саду вам надокучають сусідські коти, тоді апельсинова шкірка також може стати м'яким засобом відлякування небажаних тварин. Розсипані апельсинові шкірки та їхній сильний запах можуть відбити у котів бажання ходити вашим садом.

І, звісно ж, не можна забувати й про те, що апельсинові шкірки є чудовим доповненням до компосту: вони багаті на азот, тож зрештою допоможуть створити збалансоване добриво. Та для такого використання їх потрібно подрібнити сильніше, аби пришвидшити процес розкладання.