Названо 4 тренування, які покращать життя: почніть займатися спортом вже сьогодні

Фізична активність та правильний раціон – дві найважливіші складові здорового життя. Вправи мають безліч переваг, і якщо не забувати про спорт, то він зможе покращити ваше життя.

Тренування вдома чи в залі впливають на рухливість, здоров’я серця, мозку, м’язову силу. Окрім того, фізична активність сприяє оптимальнішому старінню. Ви й самі могли неодноразово помічати, як старші жінки можуть молодо виглядати, якщо вони систематично займаються спортом.

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Які тренування покращують та продовжують життя розповів фізіотерапевт з університету штат Огайо Джонатан Зінс.

Кардіотренування

Біг, їзда на велосипеді, танці, бокс мають дуже багато переваг, оскільки спрямовані на зміцнення серця. Саме кардіотренування найкраще впливають на його стан.

Аеробні вправи знижують ризик серцево-судинних захворювань. Вони також є корисними для здоров’я мозку. Лише 3 години таких вправ на тиждень здатні покращити кровопостачання мозку та зменшити запалення.

У деяких випадках тренування можуть навіть запобігти деменції. Британське Товариство Альцгеймера зазначає, що кардіотренування може знизити ризик деменції на 28%.

Силові тренування

Стан кісток з віком погіршується, тому силові тренування здатні підтримувати кісткову масу й м’язову масу та щільність кісток. Чим більше ви будете займатися силовими тренуваннями, тим з меншою ймовірністю ви коли-небудь під час падіння зломите кістки.



Силові тренування є дуже ефективними / Фото Pexels

Тренування балансу

Падіння є найпоширенішою причиною травм людей, яким понад 65 років. Воно може призвести до порушення рухливості у людей похилого віку. Мобільність дуже необхідна для хорошого життя. Тренування на рівновагу є ефективними, щоб в майбутньому уникнути падінь. Починайте з найменшого – стояння на одній нозі, згодом можете додати теніс.

Групові тренування

Фізіотерапевт зазначив, що соціальні зв’язки є дуже важливими для кожної людини. Приєднайтеся до групи у спортивному залі. Ви отримаєте не лише користь від вправ, але й від спілкування з іншими людьми.

Навіть, якщо вам не підходить жодне з цих тренувань, вам потрібно хоч якось залучити у своє життя фізичну активність. Робіть те, що вам найбільше приносить задоволення. Джонатан Зінс радить хоча б 150 хвилин на тиждень приділяти спорту.