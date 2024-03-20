Для того, щоб у середньому віці скинути кілька зайвих кілограмів, недостатньо робити те саме, що ви робили для схуднення у молодості. Та тренерка із здоров'я Джекі Гаррісон поділилася двома продуктами, які потрібно додати до свого раціону та розповів про одну річ, яку потрібно уникати, щоб схуднути.

Цікаво 3 основні овочі, які мають їсти усі, навіть якщо вони вам не подобаються

Фруктів і овочів багато не буває

Ви просто не можете з'їсти надто багато овочів та фруктів, які можуть виступати як складні вуглеводи. Ці продукти надзвичайно багаті на поживні речовини, і вони можуть живити вас на клітинному рівні та допоможуть навіть зменшити запалення.

Та вам потрібно переконатися, що фрукти, які ви споживаєте, цілі, і ви їсте їх разом зі шкіркою. Дуже корисними для вашого здоров'я будуть яблука, груші, зелень та ягоди. Вам буде надзвичайно складно переїсти ними, тож можете не перейматися через кількість.

Додайте високоякісний білок

Для того, аби схуднути після того, як вам вже виповнилося 50 років, вам також потрібно споживати досить велику кількість білка. Окрім того, цей макроелемент має бути рівномірно розподілений між трьома прийомами їжі протягом всього дня.

Білок має вирішальне значення як для росту клітин, так і для їх оновлення. Я говорю про пастеризовані яйця, пастеризованих курчат, яловичину, вирощену на травах, і виловлену рибу, особливо дрібну або жирну рибу, як-от лосось,

– поділилася тренерка.

Уникайте рафінованих вуглеводів та цукру

А ось коли йдеться не про те, що потрібно додати до свого раціону, а навпаки – про те, що потрібно із нього прибрати, тоді тренерка радить уникати великої кількості цукру та рафінованих вуглеводів, адже вони точно не будуть корисними для вашої фігури.

Звісно, ви можете ласувати солодощами час від часу, та все ж краще обирати більш здорові ласощі та вживати їх наприкінці прийому їжі та намагатися слідкувати за тим, щоб вони містили білок та корисні жири.

Так, і жири також важливі – вони мають бути у вашому раціоні у достатній кількості навіть тоді, коли ви намагаєтеся схуднути.